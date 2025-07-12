Sağlık Bakanlığı'ndan sigarayı bırakmak isteyenlere yeni hizmet

Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımını azaltmak ve tütünle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, il ve ilçelerde “Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği” hizmetini vatandaşlara sunacaklarını açıkladı. Proje, 11 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurum hekimliklerinde başladı ve iki ay içinde tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu süreçte, sertifikalı bir hekim haftada bir gün kurumlarda görev yaparak tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi verecek, kurum personeline tütünün zararları hakkında bilgilendirmede bulunacak ve sigara bırakma hizmeti sunacak.

Dr. Demirkol, tütünle mücadelede büyük bir seferberlik içinde olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı’nın ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun destekleriyle tüm kurumlarla iş birliği içinde etkin çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ankara’da Sağlık Bakanlığı ana binasında da sertifikalı hekimler eşliğinde sigara bırakma hizmetlerinin verildiğini ifade etti. Ayrıca, Diyanet İşleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatlarında da belirli günlerde bu hizmet sunuluyor.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLER İÇİN 671 POLİKLİNİK HİZMETTE

Türkiye genelinde 81 ilde aktif olarak çalışan 671 sigara bırakma polikliniği bulunuyor. Son üç ayda bu hizmetlere ilgi artarken, bine yakın sertifikalı hekim ücretsiz ilaç ve destek sağlıyor. Dr. Demirkol, vatandaşların Alo 171 hattını kullanarak danışmanlık alabileceğini, randevu oluşturabileceğini ve sürecin bir yıl boyunca takip edildiğini söyledi. Ayrıca, kapalı alanlarda sigara içme yasağının etkin şekilde denetlendiğini ve “Yeşil Dedektör İhbar Hattı” uygulamasıyla ihbarların alındığını anlattı.

Türkiye’de her üç kişiden birinin sigara kullandığını belirten Demirkol, bu oranı önce yüzde 30’un altına, ardından yüzde 20’nin altına ve sonunda tamamen sıfıra indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Farkındalığın en büyük silah olduğunu vurgulayan Demirkol, okullarda yürütülen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı ile gençlere sigaranın zararlarını anlattıklarını, bazen aileden birinin uyarısıyla bile sigaranın bırakılabildiğini belirtti. Sigaranın özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere vücutta ağır hasarlara yol açtığını, sevdiklerden erken ayrılmaya neden olduğunu sözlerine ekledi.