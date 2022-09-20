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    Sağlık Bakanlığı'ndan sivrisineklerden korunma rehberi

    Sağlık Bakanlığı'ndan sivrisineklerden korunma rehberi

    Hastanelerde artan sivrisinek şikayetleri üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından 'sivrisineklerden korunma rehberi' yayınlandı.
    • 20.09.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:50
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    İstanbul’da, sivrisinekler nedeniyle hastaneye başvuru oranında artış meydana geldi.

    Vatandaşların kaşıntı ve şişlik şikayetleri artınca, Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin sivrisineklerden korunma rehberi hazırladı.

    Özellikle son dönemde Yunanistan’da da görüldüğü Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılmasında etkili olan sivrisineklerden korunmak için hazırlanan rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

    Kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmelidir

    “Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmelidir.

    Sağlık Bakanlığı ndan sivrisineklerden korunma rehberi #1

    Sineklik olan yerlerde kalınmalıdır

    Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa cibinlik kullanılması önerilmektedir.

    Bakanlık onaylı sivrisinek kovucular kullanılmalıdır

    Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.

    Çocuklarda, sivrisinek kovucu uygulamasına dikkat edilmeli

    2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar. Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

    Havuzların üstü bir örtü ile kapatılmalıdır

    Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığında üstü bir örtü ile kapatılmalıdır. İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.

    Sağlık Bakanlığı ndan sivrisineklerden korunma rehberi #2

    Kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir

    Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir (havuz, kovalar, çeşme yalakları vb.). Mevcut olanların suyu 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakırlar. Bırakılan yarım kova sudan binlerce sivrisinek çıkabilir. İçinde su birikebilecek kapların ağzı kapalı tutulmalı, ters çevrilmeli veya imha edilmelidir. Suyu boşaltılan kapların iç yüzeyleri bir fırça ile temizlenmelidir.

    Atık lastiklerin bertarafı veya uygun istiflenmesi sağlanmalıdır

    Çatı oluklarındaki su birikintileri boşaltılmalı, içlerinde su birikerek vektör üreme alanları oluşturmaları nedeniyle atık lastiklerin bertarafı veya uygun istiflenmesi sağlanmalıdır.

    Foseptik çukurları kapalı tutulmalıdır

    Foseptik çukurları sıkı sıkıya kapalı tutulmalıdır. Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek buradaki sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler. Havalandırma borularının üzerine tül geçirip sıkıca bağlanabilir.

    Ahır ve kümeslerin bakımı ihmal edilmemeli

    Ahır ve kümesler kontrol edilmelidir. Ergin sivrisinekler gündüzleri ahır ve kümeslerde dinlendikleri ve kışı da ahırlarda, boş binaların kuytu köşelerinde geçirdiklerinden ahır ve kümesler kontrol edilmelidir.

    Sarı renkli ampul tercih edilmeli

    Sivrisinekler üzerine itici bir etkisi olması sebebiyle evlerde ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.

    Riskli ülkelere seyahatlere dikkat

    Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü şikayetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir."


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