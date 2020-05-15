Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 13 korona rehberi

Normalleşme sürecinde koronavirüse karşı alınacak önlemlere ilişkin detaylı bir çalışma yapıldı ve rehberler hazırlandı.

Türkiye, koronavirüse karşı verdiği mücadelede büyük başarı elde etti.

Virüsle mücadelede ikinci evreye geçildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede ikinci dönemi "Kontrollü Sosyal Hayat" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Bilim Kurulu, bu dönemde her sektörde alınacak önlemlere dair bir çalışma yaptı ve 13 yeni rehber hazırlandı.

Rehberler, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

İŞTE 13 YENİ REHBER

COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler için tıklayın



COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler için tıklayın

COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler için tıklayın