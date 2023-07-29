Sağlık hizmet sunumunda reklama yasak getirildi Sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile yasaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle belirlendi.



Yönetmelik ile, faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Örtülü ve açık reklam yapılmasına yasak

Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.

Bakan Koca'dan açıklama

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle dedi: