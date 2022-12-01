Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş: Türk hekimlerine göz dikmiş durumdalar

Yurt dışına giden hekimlerin geri dönüp kamu sağlık hizmetine dahil olması gerektiğini vurgulayan Durmuş, yurt dışındaki sağlık sistemlerinin Türk hekimlerine göz dikmiş durumda olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Antalya'da bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Teşkilat Eğitim Toplantısı'na katıldı.

Beyaz Reform sayesinde doktorların kamu hastanelerine dönmeye başladığını söyleyen Durmuş, Türkiye'de nitelikli hekimler yetiştiğini söyledi.

Bu doktorların ülkede kalmasını isteyen Durmuş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin kaliteli insan kaynağı yurt dışında talep görüyor. Tüm dünyada hekim ihtiyacı var, sağlık çalışanı ihtiyacı var.

“Yurt dışındaki sağlık sistemleri Türkiye'deki hekimlere göz dikmiş durumda”

Ülkeler, bu ihtiyaçlarını bir taraftan kendileri yetiştirirken bir taraftan da dışarıdan alıyor. Türkiye'nin hekimleri çok nitelikli olduğu için yurt dışındaki sağlık sistemleri, Türkiye'deki hekimlere göz dikmiş durumda."

AA’nın haberine göre; değişik ülkelerin talebinin yanında, hekim maaşlarındaki adaletsizliğin de yetişmiş insan kaynağının yurt dışına gitmesinde etken olduğunu ifade eden Durmuş, son yapılan düzenlemelerle bunun önüne geçildiğini anlattı.

Semih Durmuş: Türk hekimlerine göz dikmiş durumdalar VİDEO

"7 bin hekim kamuya dönüş başvurusu yaptı”

Durmuş, doktorların kamu hastanelerine dönmeye başladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"İstifa edip özel sektöre geçmiş, istifa edip özel muayenehane açan ve istifa edip yurt dışına giden hekim gruplarımız vardı. Şimdi istifa sonrası dönüş için bakanlık ilana çıktı ve 7 bin hekim arkadaşımız kamuya dönmekle alakalı başvuru yaptı.





“Yurt dışındaki şartların Türkiye'den çok daha iyi olmadığını biliyoruz”

Sağlık Bakanımız geçen günlerde, bunun 6 bininin kamuya döndüğünü açıklamıştı. Yani bu çok önemli bir rakam. Türkiye'nin tarihinde bu derece bir rakam gerçekleşmiş değildi. Yurt dışına giden hekim arkadaşlarımız var. Bu hekim arkadaşlarımızın da tekrardan Türkiye'ye dönmesi ve kamu sağlık hizmetine dahil olmaları gerekiyor. Orada çok memnun olmadıklarını, çok rahat olmadıklarını biliyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmelerde yurt dışındaki şartların Türkiye'den çok daha iyi olmadığını biliyoruz."

“Türkiye'de gerçekten nitelikli insan kaynağına, hekimlere ihtiyacımız var”

Yurt dışına giden doktorların dönüşüne ilişkin çalışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, "Türkiye'de son düzenlemeler yapılmadan önce aksayan sistemden dolayı yurt dışına giden hekim arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımızın tekrar Türkiye'ye dönmesiyle alakalı hem ataşelerimiz hem büyükelçilerimiz üzerinden çalışma yapılarak Türkiye'deki şartların düzeltildiği bildirilmeli. Onların tekrar Türkiye'ye dönmeleri ile alakalı da yardımcı olup yol gösterilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten nitelikli insan kaynağına, hekimlere ihtiyacımız var. Bu arkadaşların tekrardan yurda dönmelerini sağlayabilirsek hem kamu sektörünün hekim ihtiyacını karşılamış oluruz hem özel sektörün de hekim noktasında sıkıntı yaşamaması açısından önemli bir adım atılmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

İstifa sonrası kamuya dönen doktorlarla ilgili de kanun düzenlemesi yapılması talebinde bulunan Durmuş, şunları ifade etti:

"Arkadaşlarımızın sözleşmeli olarak çalışabilmesinin önündeki 2 yıllık engeli kaldırırsak, istihdamda zorlanılan Doğu ve Güneydoğu'ya hekim atamasının önünü açmış oluruz. Bu çok önemli, bir kanun düzenlemesini gerektiriyor. Bakanlığımıza biz buradan bu mesajlarımızı vermiş olalım. Sayın Bakanımıza da genel müdürlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu konuyu kendilerine ifade ettik. Bir düzenleme yapılırsa sözleşmeli statüde çalışıyorken istifa etmiş olan arkadaşlarımızın kamuya döndüklerinde tekrardan sözleşmeli olup iyi ücretlerle çalışabilmelerinin önü açılmış olacak. Bu önemli düzenleme hayata geçirilirse hekim camiasının bunu da memnuniyetle karşılayacağına inanıyorum."