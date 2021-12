Hava sıcaklıklarının azaldığı ve grip mevsiminin başladığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça büyük bir öneme sahiptir ve baharatlar bu konuda en büyük yardımcılarınız olabilir.

Koronavirüs ve diğer rahatsızlıklara yakalanmamak için sağlığımızı izlemeye devam ediyoruz.

Baharatların beslenmede bariz bir artısı, mutfak dolabınızda muhtemelen yer alması ve tüm tariflere kolaylıkla eklenebilmeleridir. Mutfağınızdaki baharatlara daha yakından bakın ve her zamanki menünüze çeşitlilik eklemeye başlayarak baharatların faydalarının tadını çıkarın.

İşte sağlık ve bağışıklık için en sağlıklı 5 baharat:

TARÇIN

Tarçın, iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve bir dizi antioksidan içerir. Araştırmalar, tarçının ayrıca antibakteriyel özelliklere de sahip olduğunu gösteriyor. Tarçın genel olarak Çin tarçını ve Seylan tarçını olarak ikiye ayrılır.

Tarçın çok uzun yıllardır tıpta yaygın olarak kullanılıyor. Antioksidan miktarı açısından tarçın, sarımsaktan bile öndedir. Kalp ve damar hastalıkları riskinde azalma, kan şekeri seviyelerinin normalleştirilmesi, kansere karşı koruma ve bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı mücadelede de tarçın oldukça etkilidir.

Bu baharat, mutfakta çeşitli denemeler yapmayı sevenler için gerçek bir hediye çünkü onunla sadece unlu mamuller değil, çok çeşitli yemekler de pişirebilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak, mutfakların olmazsa olmazıdır ve grip mevsiminin vazgeçilmezidir. Sarımsağın bağışıklık sistemine olan faydalarını herkes bilir ama aynı zamanda antioksidanlar içerdiğini ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu da hatırlatmak gerekir.

Araştırmalar, sarımsağın soğuk algınlığı ve grip semptomlarının şiddetini azaltmaya ve enfeksiyonla savaşan daha fazla hücre üretmesine yardımcı olarak bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Sarımsak kolesterolü ve kan basıncını düşürür, bağırsak florasını normalleştirmeye yardımcı olur. Onu diyete dahil etmek gerekir. Kokusundan korkanlar çorbalarda, kızartmalarda, sebze güveçlerinde et suyunda sarımsak kullanabilirler. Ayrıca et veya deniz ürünleri için her zaman sağlıklı bir baharattır.

ZERDEÇAL

Bu baharat, özellikle geleneksel Çin tıbbında cilt hastalıkları ve sindirim sorunları için bir çare olarak bilinir. Zerdeçal, çiçekli zencefil bitkisinin kökünden yapılır ve 4 bin 500 yıldan fazla bir süredir tıbbi olarak kullanılmaktadır.

Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkuminin vücudun antioksidan kapasitesini arttırdığı ve serbest radikallere karşı oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Zerdeçalın ayrıca mantar büyümesini engellediği ve tümör hücrelerinin gelişimini önlediği gösterilmiştir.

Çeşitli yemeklere, hamur işlerine ve hatta sebze çorbalarına zerdeçal ile özel bir tat verebilirsiniz. Zerdeçal, örneğin pilava altın rengi bir renk katacak sağlıklı bir baharattır. Zerdeçalın faydaları çay olarak tüketildiğinde de etkilidir.

KEKİK

Ülkemizin ve Avrupa'nın en popüler ve sağlıklı baharatlarından biri de kekiktir. Kekik et yemekleri, sebze yemekleri ve salatalar için harikadır. Yemeklerin lezzetini arttırmak için baharat olarak kullanılabilir.

Kekik, şifalı bitkiler arasında çok popülerdir. Kekiğin A vitamini, beta karoten, kalsiyum, B vitaminleri, potasyum ve çinko içerdiği bilinmektedir.

Bronşit ve viral solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Kekik, bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini azaltır, bağışıklığı artırır ve iltihabı azaltır.

Kekik yaprakları taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Kuru kekik daha keskindir, bu yüzden taze kekik yerine kullanıyorsanız aşırıya kaçmayın.

ZENCEFİL

Zencefil, harika bir tada sahip evrensel bir ilaç olarak görülür. Metabolizmayı hızlandırır, iltihap önleyici özelliklere sahiptir, bağışıklık sistemini güçlendirir, B vitaminleri ve C vitamini içerir.

Zencefil mide bulantısı ile baş etmeye yardımcı olur. Yemek pişirmede kullanımının birçok yöntemi vardır. Asya'da zencefilden reçel bile yapılır ve Hindistan'da una eklenir.

Yemeklere eklense de en yaygın tüketim şekli zencefil çayıdır. Yorgunluk ve soğuk algınlığı için mükemmel bir doğal çaredir. Bal ile birleştiğinde etkisinin arttığı bilinmektedir.