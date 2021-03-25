Sağlıklı bir bağırsak için 5 sabah içeceği

Sağlıklı bir sindirim sistemi için sabahın erken saatlerinde aç karnına içebileceğiniz 5 karışım hazırladık...

Sabah rutininiz nasıl? Güne sıcak bir kahve içerek başlayan veya doyurucu bir kahvaltı olmadan yapamayanlardan mısınız? Her iki şekilde de sabah alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

Sabah uyandığımızda metabolizmamız genellikle yavaştır, midenin pH seviyesi yüksektir ve çoğunlukla vücut susuz kalmıştır. Sabahın ilk saatlerinde ağır bir yemek veya kafein tüketimi, durumu daha da kötüleştirebilir. İyi bir gece uykusundan sonra mide ve bağırsaklarımız bir sünger gibi yumuşar ve sabah saatlerinde daha fazla besin emebilir, bu nedenle güne başlamak için ona sağlıklı bir şeyler vermeniz gerekir.

İşte sağlıklı bir sindirim sistemi için sabahın erken saatlerinde tüketebileceğiniz 5 karışım.

LİMONLU SU

Sabahınızı tazelemek için ihtiyacınız olan tek şey bir bardak ılık su ve 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu. Limonun içindeki C vitamini içeriği bağışıklığınızı artırmanıza, vücudun pH seviyesini korumanıza ve toksinleri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olabilir. Sitrik asit, sindirim sorunlarını uzak tutar ve midede bulunan diğer enzimlerle etkileşime girerek mide sularının salgılanmasını uyarır.

ZENCEFİLLİ BALLI SU

Sabahları daha lezzetli hale getirmek istiyorsanız, ılık limonlu suyunuza zencefil ve bal ekleyin. Bu ılık içeceği her sabah yudumlamak, sindirim sisteminizi güçlendirmenin ve hazımsızlık, mide bulantısı ve mide ekşimesini önlemenin etkili bir yoludur. Bu içecek, bağışıklığı artırmaya yardımcı olur, cildinizi esnekleştirir ve boğazınızı rahatlatır. Önce zencefili kaynatın, süzün ve bir süre soğumaya bırakın. Daha sonra içine 1 yemek kaşığı limon suyu ve bal ekleyip içeceğin tadını çıkarın.

ZENCEFİL, TARÇIN, ZERDEÇAL, KARABİBER KARIŞIMI

Otlar ve baharatların, potansiyel sağlık yararları nedeniyle özel bir yeri vardır. Tarçın, karabiber, zencefil ve zerdeçal kökü birlikte kaynatıldığında inanılmaz derecede sağlıklı bir bağırsak ve mide çayı olur. Çayın içine biraz soğuduktan sonra limon suyu ve bal ekleyin. Bu sabah çayı bağışıklığınızı bile artırabilir ve sizi soğuk algınlığı ve gripten uzak tutabilir.

ELMA SİRKESİ, SARIMSAK KARIŞIMI

Elma sirkesinin çok çeşitli sağlık yararları vardır. Aç karnına içilen elma sirkeli karışım, gaz ve şişkinliği önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca mide veya bağırsaklardaki kötü bakterileri yok etmeye de yardımcı olabilir. Bir kase alın ve içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi, sarımsak suyu, zencefil suyu, limon suyu, bal ve bir tutam tarçın ekleyin. İyice karıştırın ve için.





KEKİK, KARABİBER KARIŞIMI

Kekik ve karabiber karışımı, mukus birikmesi sorunuyla uğraşanlar için mükemmeldir. Aşırı mukus birikmesi, sinüs boşluğunuzu tıkayarak bakteriyel veya viral bir enfeksiyona yol açabilir. Bu içeceği sabah erken saatlerde içmek burun kanalını temizlemeye yardımcı olabilir. Yapmanız gereken tek şey, 1 yemek kaşığı kekiği, 1 adet top karabiber, rendelenmiş zencefil ve zerdeçal kökü (zerdeçal tozu da kullanabilirsiniz) ile birlikte bir miktar suya ekleyip 10 dakika kaynatmak. Karışımı süzün ve içeceğin tadını çıkarın.