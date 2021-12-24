Sağlıklı bir vücut için ihtiyaç duyulan 6 önemli mineral

Vücudunuzun daha sağlıklı ve dinç kalabilmesi için ihtiyaç duyulan mineralleri ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye ne dersiniz?

Vücudun gıdalarda bulunan çeşitli minerallere ihtiyacı vardır ve bunlara temel mineraller denir. İki kategoriye ayrılırlar; ana mineraller ve eser mineraller. Kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfor, kükürt ve magnezyum gibi ana minerallere daha büyük miktarlarda ihtiyaç vardır. Demir, çinko, bakır, selenyum, florür, manganez ve iyot gibi eser mineraller yaşam için eşit derecede önemli ve gereklidir.

Çoğu insan, çeşitli ve dengeli bir diyet yaparak ihtiyaç duydukları tüm mineralleri alabilmelidir. Kan da dahil olmak üzere vücut sıvılarının uygun bileşimi ve doku, kemik, diş, kas ve sinirlerin uygun bileşimi için minerallere ihtiyaç vardır. Mineraller ayrıca sağlıklı sinir fonksiyonunun korunmasında, kas tonusunun düzenlenmesinde ve sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi desteklemede önemli bir rol oynar. İşte, en önemli mineraller ve faydaları;

1. SODYUM

Sodyum, kas kasılmasına ve vücuttaki sıvı dengesine yardımcı olur. Diyetteki sodyumun birincil kaynağı tuzdur. Ancak, ılımlılık anahtardır. Bu nedenle bir uzmanın önerdiği miktarda tuz bulundurun. Et, süt, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunur.

2. POTASYUM

Potasyum açısından zengin yiyecekleri yemiyor musunuz? O zaman her şeyi yanlış yapıyorsunuz. Potasyum, kas kasılmasının düzenlenmesine, sağlıklı sinir fonksiyonunun korunmasına, sıvı dengesinin düzenlenmesine ve sağlıklı bir kardiyovasküler sistemin desteklenmesine yardımcı olan önemli bir mineraldir. Potasyum eksikliği ile uğraşıyorsanız, düzensiz kalp atışlarına, ödem (şişme), idrarla kalsiyum atılımı ve yüksek tansiyona neden olabilir. Muz, tatlı patates, pancar, ıspanak, brokoli ve hurma kaynaklarıdır.

3. KALSİYUM

Kalsiyum daha güçlü kemikler ve dişler oluşturmaya yardımcı olur. Kalsiyum, ayrıca beyin ve vücudun diğer bölümleri arasında sağlıklı bir iletişimin sürdürülmesi için de gereklidir ve bu esansiyel mineral kas hareketini ve kardiyovasküler fonksiyonu olumlu yönde etkiler. Kalsiyum eksikliğinin kemik kırıklarına yol açabileceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle günlük kalsiyum alımınızı koruyun. Süt, süt ürünleri ve yeşilliklerden kalsiyum alın.

4. DEMİR

Kanda oksijen taşıyan hemoglobin oluşumunda kullanılır. Demir, temel bir mikro besindir ve vücudun, büyüme ve gelişme için demirin önemini içeren çeşitli kritik işlevleri yerine getirmesi için ona ihtiyacı vardır. Yeşil yapraklı sebzeler demir açısından zengindir.

5. ÇİNKO

Çinko, özellikle hamilelik, çocukluk ve ergenlik olmak üzere tüm aşamalarda gen ekspresyonu hücre gelişimi ve replikasyonundaki temel rolü nedeniyle diyetle alınan bir mikro besindir. Çinko ayrıca bağışıklığı ve yara iyileşmesini iyileştirmeye yardımcı olur. Fasulye, sert kabuklu yemişler, tahıllar, bakliyat, kırmızı et ve tam tahıllar çinko yüklüdür.

6. FOSFOR

Fosfor, sinirlerin işlevini iyileştirmenin yanı sıra kemikleri ve dişleri inşa etmek ve onarmak için gereklidir. Fosfor eksikliğinin çocuklarda kemik hastalıklarına ve büyüme geriliğine davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Bu nedenle günlük fosfor alımının sürdürülmesi önemlidir. Yeterince fosfor almak için fasulye, kabuklu yemişler, tohumlar ve süt ürünleri tercih edilebilir.