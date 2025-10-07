Sağlıklı gelişim için ilk adımlar: Yeni doğan uykusu ve beslenmesi

Yeni doğan bebekler, doğumdan sonraki ilk aylarda sık sık beslenmeye ihtiyaç duyuyor.

Bu süreçte uyku düzeni ve beslenme aralıkları, bebeğin büyüme ve gelişim hızını doğrudan etkiliyor.

Doğru uyandırma ve emzirme alışkanlıkları, hem bebeğin enerji ihtiyacını karşılıyor hem de anne sütü üretimini destekliyor.

İLK 10-12 GÜN: 2-2,5 SAATTE BİR UYANDIRMA

Yeni doğan bebeklerin ilk 10-12 gün boyunca her 2-2,5 saatte bir uyandırılarak beslenmesi öneriliyor.

Bu dönemde bebeklerin mide kapasiteleri sınırlı olduğundan, sık aralıklarla beslenmeleri gerekiyor.

Düzenli emzirme, hem bebeğin sağlıklı büyümesini destekliyor hem de anne sütü üretiminin artmasına yardımcı oluyor.

30-40 GÜN ARASI: 3-4 SAATTE BİR UYANDIRMA

Bebekler 30-40 günlük olduğunda, gece beslenme aralıkları 3-4 saate çıkabiliyor.

Uyku süreleri uzamaya başlıyor ve gece boyunca daha uzun aralıklarla uyuyabiliyorlar.

Bu dönemde bile gece boyunca 5 saatten fazla aç kalmamaları, hem sindirim hem de enerji dengesi açısından önem taşıyor.

40- 50 GÜN VE SONRASI: 4- 5 SAATTE BİR UYANDIRMA

40-50 gün ve sonrasında, gece beslenme aralıkları 4–5 saate kadar uzayabiliyor.

Bebeğin uyku süreleri daha da artıyor ve uzun süreli gece uykuları gözlemlenebiliyor.

Ancak gece boyunca 5 saati aşmamak, hem bebeğin beslenme dengesini koruyor hem de büyüme ve gelişimini destekliyor.