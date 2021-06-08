Katarakt gibi göz hastalıkları riskini azaltabilen vitaminler ve belirli bitki bileşikleri açısından zengin bir diyetle, göz sağlığını koruyabilmek mümkün. İşte sağlıklı gözler için 6 temel besin.

Gözlerin sağlıklı görmesi ve hastalıkların gelişmesine karşı korunmaları için bir dizi vitamin ve besin maddesine ihtiyacı vardır. Ayrıca sebzelerde bulunan bazı antioksidan bileşikler, özellikle gözler için çok önemli faydalar sağlar. Bu besinler diyabetik retinopatiyi, yaşa bağlı makula dejenerasyonunu, glokomu ve kataraktı önleyebilir.

Yeterli ve dengeli beslenme, gözlerde dahil olmak üzere vücudumuzun düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle, bozulmuş bir yaşam tarzı, katarakt veya maküler dejenerasyonunu tetikleyebilir. Besin ve antioksidanlar açısından zengin, göze faydalı gıdaları beslenmemize dahil etmek çok önemlidir.

İşte göz sağlığı için 6 temel besin.

A VİTAMİNİ

A vitamini, gözün dış tabakası olan korneanın sağlıklı kalmasını sağlayarak görmede çok önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, düşük ışıkta görüşü destekleyen bir madde olan rodopsin'in bir türevidir. Bu yüzden, A vitamini eksikliği gece körlüğüne neden olur.

Retinol formundaki A vitamini yumurta veya süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur, ancak havuç, kayısı veya ıspanak gibi sarı, turuncu ve yeşil sebzelerden elde edilen beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür.

E VİTAMİNİ

Birçok göz rahatsızlığı, vücuttaki serbest radikallerin etkisi ile ortaya çıkan oksidatif stresten gelişir. Serbest radikallerin vücutta yok edilmesinin yolu ise antioksidanlardan geçer.

E vitamini, gözlerinizdekiler de dahil olmak üzere hücrelerinizi serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Bazı araştırmalar, E vitamini açısından zengin diyetlerin yaşa bağlı kataraktları önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

E vitamini açısından zengin besinler arasında ceviz, ay çekirdeği, bitkisel yağlar ve avokado yer alır.

C VİTAMİNİ

E vitamini gibi, C vitamini de gözleri zararlı serbest radikallere karşı koruyan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca kataraktı önler ve kolajen oluşumunu teşvik ederek kornea ve sklerayı korur.

Özellikle narenciye ve tropik meyveler, kırmızı dolmalık biber, brokoli ve lahana yüksek miktarda C vitamini içerir.

B GRUBU VİTAMİNLERİ

Toplamda 8 adet B grubu vitamini vardır. Gözler için önemli olanlarına göz atalım:

B6, B9 ve B12 Vitaminleri

Araştırmalar, özellikle B6, B9 ve B12 vitaminleri olmak üzere B vitaminlerinin göz sağlığı üzerinde oldukça önemli bir rolü olduğunu gösteriyor.

Bu vitamin kombinasyonu, iltihaplanma ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu geliştirme riski ile ilişkili bir protein olan homosistein düzeylerini düşürebilir.

Kadınlarda yapılan bir klinik çalışma, B6 ve B9 vitaminleri ile birlikte 1 mg B12 vitamini alındığında maküler dejenerasyon gelişme riskinde yüzde 34 azalma olduğunu göstermiştir.

B grubu vitaminlerin çoğu esas olarak baklagiller, tam tahıllar, meyveler ve yağlı tohumlarda bulunur. B12 vitamini aktif formunda sadece hayvansal ürünlerde bulunur, bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin takviye yoluyla almaları gerekir.

Riboflavin

Göz sağlığı ile ilgili olarak incelenen bir diğer B vitamini ise riboflavin veya bir diğer adıyla B2 vitaminidir. Spesifik olarak, bu besinin kataraktı önleme yeteneği araştırılmıştır.

Bir çalışma günde 1,6-2.2 mg riboflavin tüketildiğinde, katarakt gelişme riskinde yüzde 31 ila yüzde 51'lik bir azalma olduğunu gösermiştir. Genel olarak süt, mantar, ıspanak ve bademi günlük diyete dahil ederek bu miktara ulaşmak kolaydır.

Niasin

Niasin veya bir diğer adıyla B3 vitamininin ana işlevi, gıdayı enerjiye dönüştürmeye yardımcı olmaktır, ancak bazı araştırmalar, optik sinirin hasar gördüğü bir durum olan glokomun önlenmesinde de rol oynayabileceğini göstermektedir.

Daha yüksek dozlarla alınması gözlerde olumsuz yan etkilere neden olabileceğinden, bu besinin sadece önerilen günlük dozlarda yiyeceklerden alınması tavsiye edilir.

B3 vitamini açısından zengin besinler mantar, yer fıstığı ve baklagillerdir.

Tiamin

Tiamin veya bir diğer adıyla B1 vitamini, gıda tarafından sağlanan besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde ve hücre fonksiyonunun diğer yönlerinde önemli bir rol oynar.

Çeşitli araştırmalar, tiamin açısından zengin bir diyetin katarakt geliştirme riskini yüzde 40 oranında azalttığını göstermektedir.

Et ve balık, tiamin açısından en zengin besinler olsa da, tam tahıllar, çekirdek, kuru yemiş ve baklagillerde de bol miktarda bulunur.

LUTEİN VE ZEAKSANTİN

Lutein ve zeaksantin, yalnızca bitkilerin ürettiği ve tüketildiğinde makulaya (renk görüşü için önemli olan retinanın küçük bir alanı) ve gözlerin retinasına giden karatenoid pigmentlerdir.

Çeşitli çalışmalar, bu bitki bileşiklerinin kataraktı ve maküler dejenerasyonun ilerlemesini önleyebileceğini veya geciktirebileceğini göstermektedir.

Bir çalışma, haftada üç kez 15 mg lutein almanın katarakttan etkilenen görüşü iyileştirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, takviyeler gerekli olmayabilir. 6 mg kadar lutein ve zeaksantin fayda sağlayabilir ve meyve ve sebzelerden zengin bir diyet ile doğal olarak bu miktar alınabilir.

Pişmiş ıspanak, lahana ve kara lahana bu karotenoidler açısından özellikle zengindir.

OMEGA 3

Retinanın hücre zarları, diyabetik retinopatinin önlenmesinde rol oynayabilecek anti-inflamatuar özelliklere de sahip olan omega 3 ailesinin yağ asitlerinden biri olan DHA'yı yüksek konsantrasyonda içerir.

Omega 3 yağları ayrıca, daha fazla gözyaşı üretimine yardımcı olarak, zaman zaman bulanık görmeye neden olan göz kuruluğuna da fayda sağlayabilir.

Omega 3 yağ asitleri yağlı balıklarda bulunur. Bitkisel gıdalarda, vücudun DHA ve EPA asitlerine dönüştürebildiği öncü esansiyel yağ, alfa-linolenik asit bulunur. Alfa-linolenik asit açısından zengin besinler keten ve chia tohumları ve cevizdir.