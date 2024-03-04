Sağlıklı oruç tutmanın püf noktaları: İşte Ramazan'da 6 beslenme önerisi 11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken, iftarda ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenleri derleyerek sağlıklı beslenmeye ilişkin pratik ipuçlarını sizler için hazırladık.

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Ramazan ayında sağlıklı beslenme, dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeyi içerir.

İftarda ve sahurda alınan besinlerin dengeli olması, vücudun gereksinimlerini karşılamak için önemlidir.

Ramazan'da sağlıklı beslenme, dengeli bir yaşam tarzının sürdürülmesine yardımcı olur ve oruç ibadetinin sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmamasını sağlar.

6 önemli madde

İşte Ramazan'da sağlıklı beslenme için bazı önemli noktalar:

Sahura önem verin: Sahurda kalkıp hafif bir kahvaltı yapmak metabolizmanın çalışmasını hızlandırır ve gün boyu enerji seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren yiyecekleri tercih edin.

Örneğin, tam buğday ekmeği, yumurta, yoğurt, peynir, meyve gibi besinler sahur için uygun seçeneklerdir.

Dengeli iftar sofraları: İftarı aşırı yağlı, ağır ve şekerli yiyeceklerle değil, dengeli ve hafif yiyeceklerle açmak daha sağlıklı olacaktır.

İftarda ana yemek, çorba, sebze yemeği gibi dengeli bir menü tercih edin. Yüksek miktarda yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan kaçının.

Su tüketimine dikkat edin: Oruç süresince su tüketimini ihmal etmeyin. İftar ve sahurda bol su içmeye özen gösterin.

Şekerli içecekler yerine su, taze sıkılmış meyve suları veya bitki çayları tercih edin.

Meyve ve sebzeleri bol tüketin: İftar ve sahurda meyve ve sebzelerin yer alması sindirimi kolaylaştırır ve vücuda vitamin, mineral ve lif sağlar. Özellikle lif içeriği yüksek olan sebzeleri ve meyveleri tercih edin.

Oruç açarken hızlı tüketmeyin: İftarda yemeği yavaş yavaş ve sindirime yardımcı olacak şekilde tüketin. Acele etmeyin ve yemeğin keyfini çıkarın. Bu, sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Ölçülü tatlı tüketimi: Tatlı tüketmek istendiğinde, şerbetli ve aşırı şekerli tatlılar yerine, tuzsuz badem, ceviz, hurma gibi kuruyemişlerle veya taze meyvelerle hazırlanmış hafif tatlıları tercih edin.