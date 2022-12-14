Sağlıklı otlar arasında yer alan şahtere otunun faydaları ve kullanım şekli merak ediliyor. Peki şahtere otu nedir, ne işe yarar? İşte detaylar...

Halk arasında "sarılık otu" olarak da bilinen şahtere otu, alternatif tıp meraklılarının gözdesi halindedir.

Gelincikgiller familyasından bir bitki olan şahtere otu, yüzyıllardır başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede hastalıkları iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Bağışıklık sisteminden tutun cilt problemlerine kadar bin bir derde deva olan şahtere otu, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi.

Şahtere otunu duyanlar, ne işe yaradığı ve nasıl tüketildiği hakkında bilgileri araştırıyor.

Peki şahtere otu nedir, faydaları nelerdir? Şahtere otu nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

Şahtere otunun faydaları

Safra salgısını artırır de ayrıca safra kesesinde oluşan sorunlara karşı tedavide değerlendirilir,

Belli başlı bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi vardır,

Damar sertliği tedavisinde değerlendirilir,

Vücudun terlemesine olanak tanıyarak toksinlerin atılmasına imkan verir,

Karaciğer sağlığını korumada oldukça önemli bir yere sahiptir,

Uygun dozlarda değerlendirildiği zaman mide ağrısı şikayetlerine iyi gelir,

Vücudun değişik noktaları ile yüz bölgesinde çıkan sivilceler için kullanılır,

Soğutulmuş şekilde çayı tonik olarak değerlendirilir,

Kepek önleyici bir etkisi vardır ve saçların daha canlı, parlak görünmesine imkan sunar,

Hemoroidin yani basur tedavisi için kullanılır,

Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü bir etki yaratır,

Kanı temizler,

Böbrekleri temizler,

Yatıştırıcı bir etki sağlar.

Şahtere otu nasıl kullanılır?

Yemek şeklinde tüketilen bu ot aynı zamanda taze yapraklarının salata yapılması ile de tüketilmektedir.

Aynı zamanda bu küçük yapraklı otun yapraklarını kurutarak baharat şeklinde kullanmak ve tüketmek de mümkün hale gelmektedir.

Kurutulmuş yapraklar ile beraber çay şeklinde tüketim de sağlanmaktadır.