Sahurda sodalı ayran favoriniz olacak! 24 saat boyunca vücuda etkisi... Orucu gün boyunca rahat bir şekilde geçirmek isteyenlerin tükettiği besinlere dikkat etmesi gerekiyor. Gece 1 bardak ayrana soda döküp içmek, hem midenizi hem de sindirim sistemini rahatlatıyor.

Müslümanlar, Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkacak.

Uzmanlar vücudu zinde kalmak için protein ve prebiyotik açısından zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğine değiniyor.

Vücudun saatlerce aç ve susuz kalması sebebiyle sağlık problemi yaşamak istemeyenler, neler tüketilmeli sorusuna yanıt arıyor.

Sahurda hafif beslenmek için yumurta, peynir, zeytin, hurma gibi gıdalar tercih edilirken, içecek olarak ise çay veya kahve tüketenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Kafeinli içecekler yerine sahurda ayran içmek bir de soda eklemek adeta mucizeler yaratıyor.

İşte sahurda sodalı ayran içmenin faydaları...

Soda-ayran karışımının faydası

Büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine 1 şişe sodayı dökün. Yoğurdu ve sodayı çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için.

Soda sindirimi rahatlatan bir içecektir ve ayran içinde yer aldığında mide problemine karşı bir önlem olur.

Aynı zamanda sodadaki minareller, gün boyunca açlığın oluşturduğu eksikliği tamamlamaya yardımcı olur. Susuzluk hissini en aza indirir.

Bağışıklık sistemini düzenleyen sodalı ayran, tokluk hissini de sağlar.