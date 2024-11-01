Sakarya'da iş kazasında uzuvlarını kaybedeceklerdi: Yeniden hayata tutundular

İHA

Yeteneğiyle tüm dünyaya nam salan Türk doktorları, yeni bir başarıya daha imza attı.

Sakarya'da uzuvlarını kaybetmekle karşı karşıya kalan iki vatandaş, Türk hekimler sayesinde yeniden yaşama tutundu.

İş geçirerek el ve kollarını kaybeden hastalar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ortopedi Kliniği El Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kutay Yılmaz ile Doç. Dr. Fevzi Sağlam'ın başarılı çalışmaları sayesinde şifa buldu.

Dr. Kutay Yılmaz, iki yıl önce yaşanan bir iş kazası sonucu sol el bileği üst kısmında uzuv kopması yaşayan B.D. (22) adlı hastaya müdahale ettiklerini belirtti.

KOPAN ELİ KURTARILDI

Endüstriyel hamur karma makinesini temizlerken kazaya maruz kalan B.D isimli kadın, olay sonrası hastaneye sevk edilerek hızla ameliyata alındı.

Bu tür yaralanmalarda önceliğin hastanın hayatını kurtarmak olduğunu vurgulayan Dr. Yılmaz "Uzuv dikimi her zaman mümkün olmayabilir. Ancak bu vakada yapılan değerlendirme neticesinde kopan elin yerine dikilmesine karar verildi. Ameliyatlar, yoğun bakım süreçleri ve fizik tedavi sayesinde hastamız elini tam olarak kullanabilmekte." dedi.

"DUYGULARIMI ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM"

Yaşadığı olayı anlatan B.D., "Kutay Bey'e minnettarım. Herkes kolumun kesileceğini düşünüyordu ama doktorum kolumu kurtarabileceğine inandırdı. Yoğun bakım ve fizik tedavi süreçlerinde de yanımda oldu. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, Allah doktorumdan ve tüm sağlık çalışanlarından razı olsun." diye konuştu.

KOPAN UZVU DİKİLDİ

Dr. Yılmaz, bir diğer vakada ise marangoz olarak çalışan B.B. (59) adlı hastanın testere ile kolunu dirsek ve bilek arasında koparttığını ifade etti.

İlk müdahalenin ardından hızla ameliyata alınan hastaya yönelik değerlendirmeler sonucu kopan uzvun dikildiğini belirten Dr. Yılmaz, "Bu tür vakalarda yoğun kan kaybı hayatı tehdit edebiliyor. Müdahaleler sonrası hastamız, uzun bir fizik tedavi süreciyle günlük işlerinde elini kullanabilir hale geldi." dedi.

"KOLUMU KAYBETMEDİĞİM İÇİN HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"

Marangoz B.B. ise yaşadığı kazadan sonra üç kez ameliyat geçirdiğini belirterek, "Kolumu kaybetmediğim için her gün şükrediyorum. Doğru tedavi ve fizik tedavi sayesinde artık yardımsız işlerimi yapabiliyorum. Allah doktorum Kutay Bey'den ve ekibinden razı olsun." şeklinde konuştu.