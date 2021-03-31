Sakinleştirici özellikli: Hematit taşı nedir? Hematit taşının faydaları nelerdir, nerelerde bulunur?

Takı ürünlerinde kullanılan doğal taşlardan biri olan hematit taşı, metalik parlaklığa sahiptir. Günümüzde de sık sık tercih edilen ve sakinleştirici özelliğiyle bilinen hematit taşı nedir?

Son zamanlarda erkek takı ürünlerinde kullanılan ve vazgeçilmez doğal taşlardan biri olan hematit taşı, koyu renklidir. Genellikle yarı saydam olup bazılarında koyu kırmızı çizgiler bulunmaktadır.

Saf siyah renk, gümüş renk ya da tunç mavisi renk gibi belirli bir metalik parlaklığa sahip olan hematit taşı, aslında demir pasını andıran kırmızı bir oksittir. Parlatılmaya uygun bir yapıya sahip olan bu taş, kesildiğinde içindeki kırmızı yapısı ortaya çıkmaktadır.

Peki, günümüzde sıklıkla kullanılan değerli bir taş olan hematit taşı nedir? Hematit taşının faydaları nelerdir, nerelerde bulunur? İşte detaylar...

HEMATİT TAŞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kan taşı olarak da bilinen hematit taşının en önemli özelliği, görünüş olarak demiri andıran ama kolayca kırılabilen hassas yapıya sahip olmasıdır. Bu nedenle hematit taşını işlerken dikkatli, hassas ve titiz davranmak gerekmektedir.

Çelik üretimi için kullanılan tek mineral olan hematit taşının içeriğinde; alüminyum, manganez, silisyum ve toryum elementleri bulunmaktadır.

Eski uygarlıklarda tılsım amaçlı kullanıldığı bilinen bu taş, günümüzde ise şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Çeşitli coğrafi bölgelerde hematit taşları kahverengi, gri, yeşil, siyah ve kırmızı renkte olabilmektedir.

HEMATİT TAŞI NASIL ANLAŞILIR?

Normal bir taş, boyama yapılarak sahte taş şeklini alabilmektedir. Isıtma yöntemiyle hematit taşının gerçeği ile sahtesini birbirinden ayırt etmek mümkündür. Isıtılan taş renk değiştiriyorsa, sahte taştır. Gerçek hematit taşında renk değişimi olmamaktadır.

HEMATİT TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?

Cilde titreşimler veren hematit taşının sakinleştirici özelliği vardır. Bu taş ile yapılan küpe, kolye gibi aksesuarlar, stresli dönemlerde daha sakin ve huzurlu olmaya yardımcı olur.

Negatif azaltıcı özelliğiyle de bilinir. Zihni berraklaştırarak olumlu ve net düşünmeye yönlendirir.

Sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenleyerek kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

Enerji dalgalanmalarını düzenler.

Huzur ve dinginlik vermesi nedeniyle meditasyon yaparken de kullanılabilir.

Dengede kalmayı sağlar.

Romatizma ya da eklem hastalıklarında oldukça etkilidir.

Hafifletici bir etki gösterir.

HEMATİT TAŞI NERELERDE BULUNUR?

Genellikle günümüzde demir madenciliği alanlarında bulunan hematit taşı, magmatik kayalar ile ilişkili olan hidrotermal damarlarda da bulunmaktadır. Dünyada en büyük hematit taşı Kanada, Quebec’te olan Superior Gölü çevresinde bulunmaktadır. Takı ve aksesuar sektörüne uygun olanlar ise İngiltere, Almanya, Venezuela, İspanya ve İtalya’da bulunmaktadır.