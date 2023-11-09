Haberler



Sağlık



Salatalık kesip birbirine sürtün, bakın ne çıkıyor...

Salatalık kesip birbirine sürtün, bakın ne çıkıyor... Bir adet salatalığı ikiye kesip kesik yerlerini birbirine sürterseniz, beyaz bir köpük çıkacaktır. Bu köpük, tahmin edebileceğinizin çok daha fazlası...