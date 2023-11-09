Salatalık kesip birbirine sürtün, bakın ne çıkıyor...

Salataların olmazsa olmazı salatalık, yüksek su içeriği sayesinde adeta bir sağlık deposudur.
Yeri gelir meze olur, yeri gelir cacık...
Mineral ve vitamin açısından zengin olan salatalıklar, diyet listelerinin de vazgeçilmezidir.
Kütür kütür, iç ferahlatıcı lezzetiyle salatalık cilt bakımı içinde birebirdir. Dilimlenip gözlere koyulur, kabukları cildi nemlendirir.
Ancak bu haberimizde, çok başka bir detaydan bahsedeceğiz.
Salatalık köpüğü
Salatalığı kesip de yüzeylerini birbirine sürttüğümüzde beyaz köpüksü bir madde ayrışır. İşte bu köpük cilt lekeleri için etkili doğal bir fito-kozmetiktir.
Fitokozmetik ürünler, cildin ihtiyaçlarını doğadan karşılama ilkesine sahiptirler ve güçlerini bitkilerden alırlar.
Salatalık köpüğünü cilt bakımınıza ekleyin, farkı görün...