Salçalı yemeklere sakın eklemeyin: Kalbi çürütüyor

Haber Merkezi

Salça, yemeklerin olmazsa olmazı...

Hem renk hem de tat veren salça çeşitleri, birçok tarifte yer alıyor.

Ancak salça kullanırken, dikkat edilmesi gerekiyor.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hipertansiyon ve kalp hastalarının tuz tüketimi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Salça yapımında kullanılan bol miktardaki tuzun sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, salçalı yemeklere asla ekstra tuz konulmamasını ve tüketilen miktara azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir vücut için tuz miktarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, sağlıklı bir bireyin hastalıklardan korunması için günlük tüketmesi gereken tuz miktarının 5gr geçmemesi gerekmekte olduğunu söyledi.

TUZ EKLEMEYİN

Salçalı yemeklere ekstra tuz katılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Salçanın faydalarından yararlanırken içeriğindeki tuz oranına da dikkat etmemiz de fayda var. Salça yapımında kullanılan bol miktardaki tuz ise sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu durumda tuzu az miktarda tüketmesi gereken kalp ve tansiyon hastaları başta olmak üzere, damar hastalıklarına sahip hastalar, akciğer ve böbrek hastaları, tuzsuz diyetler uygulayanlar için bol tuzlu ev salçalarını kullananlar dikkat etmelidir. Salçalı yemeklere asla ekstra tuz konulmamalı, tüketilen miktara azami dikkat edilmelidir” dedi.

Kaynak: İHA