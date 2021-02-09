Salgın döneminde temas egzaması arttı

Ellerin daha sık yıkanması ve dezenfektan ve kolonyaların daha sık kullanılmasının egzama şikayetlerini artırdığını belirten Uzm. Dr. Armin Müştak, el sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

Çıktığı ilk günden beri koronavirüsten korunmanın en önemli kurallarından biri, el temizliği. Bu nedenle neredeyse 1 senedir hepimiz ellerimizi günde yaklaşık 15-20 kez yıkıyor, alkol içeriği yüksek olan dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sabunlar kullanıyoruz. Ancak bu ürünler, cildin doğal koruyucu bariyerine zarar verebiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, bu dönemde ellerimize iyi bakmazsak ilerleyen günlerde kuruma, çatlama ve kızarmanın ötesinde egzama gibi daha ciddi cilt sorunlarıyla karşılaşabileceğimiz konusunda uyarıda bulunarak, el sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

İLAÇ TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Soğuk havalarla birlikte derimizde kurama, kızarıklık ve pullanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Daha sonra su toplaması ve kaşıntı ile birlikte temas egzaması kendini gösteriyor. Salgın sürecinde ise ellerin sık yıkanması, dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sabun kullanımı, bu cilt hastalığının birçok kişide görülmesine neden oluyor.

Şu anda Covid-19 enfeksiyonundan korunma amaçlı kullanılan ve uygun olmayan maskeler de yüzümüzde bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Maskelerdeki yapıştırıcılar, lastik ve metal parçalarına karşı yüz derisinde alerjik kontakt egzama oluşabiliyor. Bu durumdan kurtulmak içinse ilaç tedavisine ihtiyaç duyuluyor.

Evlerimizde çok fazla vakit geçirdiğimiz bu süreçte temizlik için kullanılan çamaşır suyu, sirke ve deterjan gibi ürünlerin direkt ellerle temas etmemesi gerekiyor. Bu ürünlerle temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor. Bu tarz temizlik ürünlerinin eldivensiz kullanımı egzama gelişme ihtimalini arttırıyor. Egzama gelişiminde ilk belirti, kuruluktur. Bu nedenle ellerimizi su bazlı kremlerle nemlendirmeye özen göstermeliyiz. Elinizdeki egzamalar, nemlendiricilere rağmen geçmiyor, çatlaklar derinleşmiş ve artık acı, ağrı, kızarıklık şişme oluyorsa bu aşamada bir dermatoloğa başvurmanız gerekiyor.

DEZENFEKTANLAR ZARAR VEREBİLİR

Ellerin mümkün olduğunca bol su ve pH değeri cilde uygun temizleyiciler kullanarak, 20 saniye süreyle iyi yıkanması gerekiyor. Eller, ılık suyla yıkanmalı ve ev ortamında dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Ellerinizin iyice durulandığından da emin olmalısınız. Dezenfektanlar, alkol oranı yüksek ürünler olduğu için cildin koruyucu bariyer tabakasına zarar verir. Bu durum deride daha çok kuruma ve çatlama oluşmasına neden olur. Bu nedenle dezenfektanları, su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda kullanmalıyız. Su bazlı kremlerle de mutlaka elimizi nemlendirmeyi ihmal etmemeliyiz.