Salgında alınan kilolar diyetisyenlere ilgiyi artırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın değişmesi, hareketlerin azalması ve beslenme alışkanlıklarının farklılaşması nedeniyle yaşanan kilo alımı, diyetisyenlere yönelimi artırdı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce hayatımıza giren koronavirüs salgını, sosyal hayattaki birçok değişikliği de beraberinde getirdi.

Çoğu kişinin esnek ya da uzaktan çalışmaya başladığı bu süreçte, fiziksel aktivitenin azalması, pandemi stresi, uyku ve beslenme düzenin değişmesi gibi nedenler kilo alımını tetikledi.

Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, eve kapanmayla birlikte hastalık stresinin kişileri duygusal beslenme denilen bir yöne ittiğini, ayrıca süreçte bireylerin hareketlerinin kısıtlandığını, uyku döngülerinde değişim yaşandığını ve tüm bu etkenlerin doğal sonucu olarak kilo artışlarının yoğun şekilde yaşandığını kaydeden Doç. Dr. Fatih Özbey, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

SALGINDA BESLENMENİN ÖNEMİ ARTTI

Yeterli ve dengeli beslenmenin salgın döneminde çok daha fazla önem kazandığını belirten Özbey, koronavirüsü önleyici veya tedavici bir besinin olmadığını ancak yeterli ve dengeli beslenme olarak adlandırılan hem protein kaynaklarının hem yeterli antioksidan bileşenlerinin düzenli bir şekilde alıması ile bağışıklık sistemininin korunacağını ve güçleneceğini söyledi.

Sağlıklı beslenmeye ek olarak egzersiz ve düzenli uykunun çok önemli olduğunu kaydeden Özbey, "Çünkü gece uykusu da bağışıklık sisteminin düzenlenmesi açısından önemli. Bu süreç içerisinde internetten hastalarına, danışanlarına ulaşabilme alışkanlıkları biraz daha fazla arttı. Bu, meslektaşlarımız açısından ayrı bir önem arz ediyor. Böylece insanların eskiden diyetisyene gidebilme noktasındaki bazı engelleri de ortadan kaldırmış oldu. Bu alışkanlık da bizim mesleğimiz açısından sevindirici bir şey." şeklinde konuştu.

'Hızlı' ve 'şok diyetlere' karşı da uyarılarda bulunan Özbey, hızlı kilo vermek adı altında vücudu fazla strese sokmanın ve fazla yormanın bağışıklık sistemini düşürebileceğini ve hastalıklar açısından riske sokacağını söyleyerek, kilo vermenin doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

BESLENME, TAKINTI HALİNE GETİRİLMEMELİ

Salgın sürecinde hastalık korkusuyla birlikte yaşanan stres ile günlük yaşamın etkilenmesi nedeniyle beslenme düzeninin değiştiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır ise azalan fiziksel aktivitesinin kilo almaya neden olduğunu ifade etti.

Can sıkıntısı, planlanmamış zaman ve stres gibi unsurların yeme ataklarını tetikleyen faktörler olduğunu belirten Bakır, sosyal boşlukların da besin alımını artırmaya neden olduğunu, yapılan çalışmalarda bu süreçte beden ağırlığında artma yönünde bir eğilimin tespit edildiğini söyledi.

Zihnin beslenmeyle ve kiloyla takıntılı halde meşgul edilmemesi gerektiğini dile getiren Bakır, şu önerilerde bulundu:

"Evde çok fazla vakit geçiriyorsak, fiziksel aktivitemiz kısıtlandıysa öğün saatlerimizi düzene koyabiliriz. Bunu yine takıntı haline getirmeden ana ve ara öğünleri yapıp, atıştırmalardan uzak durabiliriz. Zihnimizi bunlarla oyalamak yerine keyif aldığımız başka hobilere odaklanabiliriz. Tabii bir yandan da besin alımımız artmasa dahi hareketimiz durduğu anda yağ birikimi yavaş yavaş başlayacaktır. O yüzden ev içerisinde sağlığımızın izin verdiği kadar, yapabildiğimiz kadar aktif olmak yine beden ağırlığını korumaya yardımcı olacaktır."