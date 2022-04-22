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    Salmonella zehirlenmesinin 5 erken belirtisi

    Gıdalardan bulaşan bir bakteri olan Salmonella, vücuda girdikten kısa süre sonra belirtilerini gösteriyor. İşte Salmonella zehirlenmesini anlamak için bilmeniz gerekenler...
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 11:36
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    Salmonella zehirlenmesinin 5 erken belirtisi

    Dünyanın ünlü çikolata markası Kinder, sürpriz yumurtada görülen Salmonella bakterisiyle tüketicileri endişelendirdi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder marka ürünlerle ilgili toplatılma kararının ardından çocukları sürpriz yumurta tüketen ebeveynler ise konuyla ilgili paniğe kapıldı.

    Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Bu bakteri, Azteklerin günümüze gelememesinin sebebi olarak biliniyor.

    Oldukça bulaşıcı olan Salmonella, belirtileri erken fark edilmediğinde sağlığı ciddi anlamda olumsuz etkileyebiliyor.

    Salmonella belirtileri ise merakla araştırılıyor. Kısa süre içerisinde kendini gösteren Salmonella bakterisinin 5 belirtileri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

    Salmonella zehirlenmesi belirtileri

    Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra

    • İshal,

    • Ateş,

    • Bulantı,

    • Kusma

    • Karın krampları şeklinde görülebilir.

    Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

    Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

    Salmonella zehirlenmesinin 5 erken belirtisi #1

    Salmonella nasıl bulaşır?

    Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde bulunan bilgilere göre;

    • Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,
    • İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,
    • İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.
    • Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,
    • Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,
    • Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
    • Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,
    • Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.
    • Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

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