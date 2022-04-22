Salmonella zehirlenmesinin 5 erken belirtisi

Gıdalardan bulaşan bir bakteri olan Salmonella, vücuda girdikten kısa süre sonra belirtilerini gösteriyor. İşte Salmonella zehirlenmesini anlamak için bilmeniz gerekenler...

Dünyanın ünlü çikolata markası Kinder, sürpriz yumurtada görülen Salmonella bakterisiyle tüketicileri endişelendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder marka ürünlerle ilgili toplatılma kararının ardından çocukları sürpriz yumurta tüketen ebeveynler ise konuyla ilgili paniğe kapıldı.

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Bu bakteri, Azteklerin günümüze gelememesinin sebebi olarak biliniyor.

Oldukça bulaşıcı olan Salmonella, belirtileri erken fark edilmediğinde sağlığı ciddi anlamda olumsuz etkileyebiliyor.

Salmonella belirtileri ise merakla araştırılıyor. Kısa süre içerisinde kendini gösteren Salmonella bakterisinin 5 belirtileri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Salmonella zehirlenmesi belirtileri

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra

İshal,

Ateş,

Bulantı,

Kusma

Karın krampları şeklinde görülebilir.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

Salmonella nasıl bulaşır?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde bulunan bilgilere göre;