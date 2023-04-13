Samsun Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı yüzde 96'ya ulaştı Dış cephe kaplamaları takılmaya başlanan Samsun’un en büyük sağlık yatırımı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 96’ya ulaştı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, hizmete girmeye devam ediyor.

Öte yandan yapımı süren hastanelerde ise çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Samsun'da yükseliyor.

Yüzde 96’sı tamamlandı

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatının yüzde 96’sı tamamlandı.

Şuan da dış cephe kaplamaları takılmaya başlanan yapımı bittiğinde bir sağlık üssü haline gelecek hastane; genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi bünyesinde bulunduracak.

Hızla büyüyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: