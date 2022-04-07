Samsun'da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi

Özel bir solüsyon içinde 30 yıl önce ölen bir bebek ve 3 fetüs, tıbbi gelişiminin tarihsel bir perspektif içinde sunulduğu Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Samsun’da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restore edildikten sonra tıptaki eğitim, tedavi yöntemleri, cihaz ve malzemelerin gelişiminin tarihsel bir perspektif içinde sunulduğu Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı.

4 ay önce açılan müzede, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletlerin gelişimi sergilendi.

30 yıl önce yaşamları sonlanan ve özel solüsyonla bedenlerindeki bozulmanın önüne geçilen biri yeni doğmuş bebek ve 3 fetüs de müzede sergilenmeye başlandı.

Uzun yıllar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü öğrencilerinin eğitimi için kullanılan fetüsler ile özel solüsyon içindeki bebek kalpleri büyük ilgi gördü.

“Elinde halen künyesi bulunmaktadır”

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu Arkeolog Zehra Ceviz, müzede 400'e yakın parçanın sergilendiğini, bebek ve fetüsler ile 14 bebek kalbinin cam fanus içinde müzenin doğum bölümünde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bebeklerimizden biri doğumdan sonra ölümü gerçekleşmiş elinde halen künyesi bulunmaktadır. Diğerleri ise anne karnında ölümü gerçekleştikten sonra alınmış olan fetüslerdir."





"Gerçek bebek olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar”

Bebeklerin vücut bütünlüğünün, saç, tırnak ve derilerinin ilk günkü gibi korunduğunu anlatan Ceviz, müzeye gelen ziyaretçilerin 30 yaşındaki bebek ve fetüslerin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çektiğini, müzeyi meraklıların yanı sıra daha çok tıp öğrencilerinin ziyaret ettiğini kaydederek, "Gerçek bebek olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Müzede en ilgi çeken örneklerin başında geliyorlar." diye konuştu.