Petrol
102.94
1.85%
Euro
16.09
0.36%
Dolar
14.75
0.32%
Altın
913.68
0.33%
Borsa
2340
1.02%
Bitcoin
644.161
-3.75%
BTXN Coin
32.10
-2.07%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Samsun'da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi

    Özel bir solüsyon içinde 30 yıl önce ölen bir bebek ve 3 fetüs, tıbbi gelişiminin tarihsel bir perspektif içinde sunulduğu Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi

    Samsun’da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restore edildikten sonra tıptaki eğitim, tedavi yöntemleri, cihaz ve malzemelerin gelişiminin tarihsel bir perspektif içinde sunulduğu Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı.

    4 ay önce açılan müzede, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletlerin gelişimi sergilendi.

    30 yıl önce yaşamları sonlanan ve özel solüsyonla bedenlerindeki bozulmanın önüne geçilen biri yeni doğmuş bebek ve 3 fetüs de müzede sergilenmeye başlandı.

    Uzun yıllar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü öğrencilerinin eğitimi için kullanılan fetüsler ile özel solüsyon içindeki bebek kalpleri büyük ilgi gördü.

    “Elinde halen künyesi bulunmaktadır”

    Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu Arkeolog Zehra Ceviz, müzede 400'e yakın parçanın sergilendiğini, bebek ve fetüsler ile 14 bebek kalbinin cam fanus içinde müzenin doğum bölümünde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Bebeklerimizden biri doğumdan sonra ölümü gerçekleşmiş elinde halen künyesi bulunmaktadır. Diğerleri ise anne karnında ölümü gerçekleştikten sonra alınmış olan fetüslerdir."

    Samsun da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi #1

    "Gerçek bebek olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar”

    Bebeklerin vücut bütünlüğünün, saç, tırnak ve derilerinin ilk günkü gibi korunduğunu anlatan Ceviz, müzeye gelen ziyaretçilerin 30 yaşındaki bebek ve fetüslerin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çektiğini, müzeyi meraklıların yanı sıra daha çok tıp öğrencilerinin ziyaret ettiğini kaydederek, "Gerçek bebek olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Müzede en ilgi çeken örneklerin başında geliyorlar." diye konuştu.

    Samsun da 30 yıllık bebek ve fetüsler, müzede sergilendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Edirne'de sert buğday 5 lira 440 kuruştan satıldı
    Ekonomi

    Edirne'de sert buğday 5 lira 440 kuruştan satıldı

    Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi
    Magazin

    Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir