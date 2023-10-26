Samsun'da halı sahada dizini sakatladı! Menisküs nakli ameliyatı yapıldı...

DHA

Futbol ve sporla ilgilenen vatandaşların dikkatsizliği ve ters hareketleriyle farklı sakatlanmalar yaşanıyor.

Samsun’da amatör kulüplerde futbol oynayan 21 yaşındaki Ensar Usta, halı sahada düşerek sağ dizini sakatladı.

Çeşitli hastanelerde tedavi gören ve ameliyatla menisküsü alınan Usta, yıllarca diz ağrısı çekti.

Bir süre önce Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Lokman Kehribar’a başvuran Usta'ya, menisküs nakli yapılması gerektiği bilgisi verildi.

Nakil için hasta yakınlarınca ABD’deki doku bankalarından temin edilen ve soğuk zincirle Samsun’a getirilen doku operasyonla Usta’ya nakledildi.

Menisküs nakliyle birlikte dizine protez takılmaktan da kurtulan Ensar Usta, sağlık sorunları nedeniyle ertelediği futbol hayatına tekrar geri döneceği günlerin hayalini kuruyor.

"Zorlu bir süreçle bu ameliyatı tamamladık"

Menisküs’ün Amerika’dan getirttiklerini belirten Doç. Dr. Kehribar, şu ifadelere yer verdi:

Menisküs nakli kamu hastanelerinde benim bildiğim kadarıyla hiç yapılmayan, bölgemizde de ne özel ne de kamuda ilk defa yapılacak bir ameliyattı. Bunun için aileyle görüştük ve hazırlıklara başladık. Daha önce çekilen MR’larından menisküsün ölçülerini aldık.



Buna göre de Türkiye’de bir doku bankası olmadığı için bunları ihraç eden Amerika’daki bir firmaya ölçüleri gönderdik. Soğuk zincirle menisküs Amerika’dan Ankara’ya geldi. Yine soğuk zincirle Ankara’dan da ameliyatın olduğu gün Samsun’a gelerek elimize ulaştı.



Bizde zorlu bir süreçle bu ameliyatı tamamladık. Hastamızın dizine aynı seansta yeni bir ön çapraz bağ yaptık. Bu sefer bağ dokusunu ayak bileğinden aldık. Aynı zamanda iç menisküsünü dışarıdan aldığımız allografti bir menisküs nakli ile başarılı bir şekilde 3,5 saat süren uzun bir operasyonla tamamladık.



Benim bildiğim kadarıyla kamu hastanelerinde hiç menisküs nakli yapılmamış. Bizim bölgede de hiç duymadım. Bu İstanbul ve Ankara gibi özel hastanelerde yapılan bir işlem. Bu işlem bizim hastanemizde ilk kez yapıldı. Şehrimizde ilk kez yapıldı. Operasyon da çok başarılı geçti.