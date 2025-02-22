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İHA

Şanlıurfa'da ikamet eden 63 yaşındaki 8 çocuk annesi Naze Ülgen, 11 yıl önce yürüme güçlüğü nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan muayene sonucu bel fıtığı teşhisi konan Ülgen, fıtık ve kanal darlığı nedeniyle ameliyat oldu.

Ancak, operasyon sonrası yürüyüşündeki sorun devam etti.

11 YIL SONRA YENİDEN AYAĞA KALKTI

Ülgen, zamanla günlük yaşamını sürdüremeyecek kadar kötü hale geldi.

11 yıldır çalmadık kapı bırakmayan Ülgen, en son Adana'da Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

Geçtiğimiz ay ameliyat olan Ülgen, sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

"ANNEM ARTIK YÜRÜYOR"

Naze Ülgen'in kızı Hacire Şeyhanlıoğlu, annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şeyhanlıoğlu, "11 yıldır annem acı çekiyordu. Ağrılarından dolayı çalmadığımız kapı kalmadı. Annem yatalaktı, yatağından kalktığı zaman düşerdi, yürüyemezdi. Annemle oturup ağlardık, nereye gidersek gidelim 'olmaz, bu kadar olur' derlerdi. Annem Şanlıurfa'da 2 kere ameliyat oldu. Beline platinler takıldı, yanlış ameliyat yaptılar.

Bugün hocamızın sayesinde annem ayakta, yürüyor. Hocamız anneme takılan platinleri değiştirdi, çok güzel bir ameliyat yaptı ve bu duruma geldi annem. Çok mutluyuz, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"DİMDİK ŞEKİLDE AYAKTA DURUYOR"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasını sağlığına kavuşturduğu için mutlu olduğunu anlatarak şunları söyledi: