Sararan tırnakları anında beyazlatıyor! 2 dakikada mucize...

Hoş bir görüntü olmayan tırnak sararmasını geçirmenin yolunu arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte en kısa ve etkili yöntemi...

Tırnaklar, birçok ii ve dış faktörden kaynaklı sararabilir. Bu duruma sebep olan bir diğer neden ise sürekli oje sürmektir. Sürekli ojeli olan tırnaklar, kimyasalla uzun süre temasından dolayı oksijensiz kalarak renk değişimine uğrar.

Aynı zamanda vitamin veya mineral eksiklikleri tırnakların sarı görünmesine neden olabilir.

Ojesiz tırnaklarınızın sarı görünmesini istemiyorsanız, en kısa sürede etki edecek doğal bir maske yardımınıza koşacaktır.

Limon-karbonat ikilisi

Bir kapta limon suyu ve karbonatı iyice karıştırın. Karışımı tırnaklarınıza sürerek 15-20 dakika boyunca bekletin. Daha sonra tırnaklarınızı ılık su ile yıkayarak nemlendirici krem ile nemlendirin.

Düzenli uygulamada tırnak tonunuzun eşitlendiğini göreceksiniz.