Saray kadınları bu otu sürerdi; Ne acı var, ne sızı! Tüyleri kökünden alıyor...

Acısız bir vedaya hazır mısınız...

İstenmeyen tüyler, tarih boyunca hem kadınların hem de erkeklerin çözüm aradığı estetik sorunlardan biri olmuştur.

Pürüzsüz ve temiz bir cilt arzusu, antik çağlardan bu yana çeşitli yöntemlerin geliştirilmesine neden olmuştur.

Jilet, ağda ve lazer gibi modern çözümler günümüzde öne çıksa da, geçmişte doğadan ilham alınarak kullanılan bitkisel yöntemler de oldukça yaygındı.

Bu doğal çözümlerden en dikkat çekeni ise Osmanlı döneminde saray kadınlarının bile kullandığı hamam otudur.

İŞTE KULLANIMI

Halk arasında zırnık otu olarak da bilinen hamam otu, öğütülerek toz haline getirilir ve suyla karıştırılarak cilde sürülür.

İçeriğinde bulunan aktif maddeler sayesinde kıl köklerini zayıflatır ve tüylerin dökülmesine yardımcı olur.

1 yemek kaşığı hamam otu tozunu, cam bir kaseye alın.

Üzerine yavaş yavaş ılık su ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışım ne çok sulu ne de çok koyu olmalıdır.

Karışımı, tüylerden arındırmak istediğiniz bölgeye (örneğin bacak, kol, sırt gibi) ince bir tabaka halinde sürün. Yüz bölgesine veya genital bölgeye uygulanması önerilmez, çünkü bu bölgeler çok hassastır.

Uygulanan bölgeye göre değişmekle birlikte, hamam otu genellikle 5 ila 10 dakika arasında ciltte bekletilir.

Süre dolduğunda, karışımı ılık suyla ve nazikçe temizleyin.

Ardından cildinizi nemlendirmek için doğal bir nemlendirici ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz.