Sarı kantaron, dağ kekiği ve zeytinyağı! Diz ağrılarının kökünü kurutacak!

Diz ağrılarından çekenler ve günlük yaşamını sürdüremeyenler, sarı kantaron, dağ kekiği ve zeytinyağı karışımını mutlaka denemeli. Bu karışım, diz ağrılarını kökünden çözmeye yardımcı olacak.

Doğanın bize sunduğu en güzel mucizelerden birisi olan zeytinyağı, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Mutfaklardan, yemeklerden ve sofralardan eksik etmediğimiz zeytinyağı, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor.

Çağımızın hastalıklarından olan kanser riskini azaltıyor. Tam bir şifacuı ve vücut dostu olan zeytinyağı, karaciğeri de temizliyor.

Vücudumuzda yer alan toksinleri karaciğeri temizleyerek atmamıza yardımcı oluyor. Bu sayede vücudumuz ödemelerdne kurtulup, daha sağlıklı bir görünüm kazanıyor. Ayrıca bol miktarda antioksidan, polifenoller ve oleik asit içerir. Tüm bu bileşenler zeytinyağını sağlıklı bir yağ yapmaktadır.

Zeytinyağı ile karışım haline gelen dağ kekiği ise enerji veriyor ve günün bütün yorgunluğunu atmamıza yardımcı oluyor.

Ayrıca stresi de azalttığı bilinen dağ kekiği, tıpkı kekik gibi iştah açıcı bir etkiye sahip. Vücudu rahatlattığı için de rahat bir uyku çekmek her zamankine göre kolay ve basit bir hale geliyor.

Dağ kekiği ve zeytinyağına bir de sarı kantaron ekliyoruz. Sarı kantaronda en az dağ kekiği ve zeytinyağı kadar faydalı...

Sarı kantaron yağı ağrı kesici özelliği ile romatizmal ağrıyı hafifletir ve gut ve şişme sorunlarına yardımcı olur. Ayrıca da cildi de koruyor.

Ciltte oluşan yara ve tahrişin önüne geçiyor. Cildin daha güzel ve pürüzsüz bir hale gelmesine de olanak sağlıyor. Zeytinyağı ve dağ kekiği ile birleşince de diz ağrılarını kökünden çözüyor.

Sarı kantaron, dağ kekiği ve zeytinyağı!

Hazırlanışı

Bir su bardağı zeytinyağı, bir tutam sarı kantaron ve bir tutam dağ kekiğini boş bir tencerenin içerisine koyun.

Altını açtığınız ve ısınmaya başlayan bu karışımın çok fazla kaynmasına izin vermeyin.

Altını kapatın ve güneşin altında bir gün kadar bekletin.

Daha sonra karışımı bir cam kavanoza koyup yeniden 2 gün daha gün ışığında beklettikten sonra kullanabilirsiniz.

Faydası

Faydaları saymakla bitmeyen bu mucizevi üçlü bir araya gelince; içerdikleri maddelerin değerlerini daha kolay gösteriyor.

Dize sürüldüğünde ise kemik ve kasların yumuşamasını sağlayarak dokuyu yeniliyor. Dizlerinize ya da ağrıyan bölgeye uyguladıktan sonra bir yarım saat hareketsiz beklemeniz tavsiye edilir.