Sarımsak çayının sağlığınız üzerindeki bilinmeyen etkileri

Sağlık açısından faydalarını saymakla bitiremediğimiz sarımsağı her sabah çay olarak tüketmenin etkilerini keşfetmeye ne dersiniz?

Artık sarımsağın birçok faydasını bildiğinizden eminiz. Bir diş sarımsak, bağışıklığı artırmaya, enfeksiyonları uzak tutmaya ve sindirim sisteminizi yoluna koymaya yardımcı olan bir besin deposudur. Peki ya şifa kaynağını sadece yemeklerinize ekleyerek değil, sarımsak çayı içerek de bu faydalardan yararlanabileceğinizi söylesek?

Sarımsak çayı sağlığınızı düzenlemenin harika bir yoludur, özellikle güne onunla başlarsanız. Kulağa en lezzetli içecek gibi gelmese de A, B ve C vitaminleri, antioksidanlar, lif, manganez ve kükürt ile dolu olması buna değer. İşte, sarımsak çayının sağlığınız üzerindeki faydaları;

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Sarımsak, kalp sağlığına iyi gelen özellikleriyle bilinir. Kalp hastalığı olan kişilerde ateroskleroz gelişimini engelleyen bir organosülfür bileşiği olan allisin açısından zengindir. Sarımsak çayı ayrıca daha iyi kan dolaşımını teşvik eder, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür ve plakların arterleri tıkamasını kısıtlayarak kalp hastalıkları riskini azaltır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sarımsağın alisini antifungal, antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle birlikte radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzu yalnızca bakterilere ve diğer ölümcül patojenlere karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlar. Özellikle kış aylarında sarımsak, hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

KANSER ÖNLEYİCİDİR

Sarımsak çayı, çeşitli kanserli hastalıkların önlenmesine katkıda bulunabilecek anti-kanserojen özelliklere sahiptir. Araştırmalar, sarımsak çayı tüketenlerin mide ve meme kanseri riskini azaltabileceğini buluyor.

SOLUNUM PROBLEMLERİNİ ÇÖZER

Soğuk algınlığınız, öksürüğünüz, sinüs enfeksiyonunuz, ateşiniz, tıkanıklığınız veya boğaz ağrınız varsa, sarımsak anti-inflamatuar özellikleri yardımınıza gelebilir. Bu nedenle sarımsağın astım hastaları için de faydalı olduğu düşünülse de bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

KİLO VERMEYİ DESTEKLER

Kilo vermek istiyorsanız, sarımsak çayı size yardımcı olabilir. Sarımsak çayı yağ kaybını artırmaya, metabolizmanızı hızlandırmaya ve iştahınızı bastırmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden diyetlerde sarımsağa bolca yer verilmektedir.

SARIMSAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

- 3 diş sarımsak

- Limon

- Bal

Yapılışı

Bir bardak suya ikiye kesilmiş 2 ila 3 diş sarımsak ekleyin.

Kaynatın ve ısıyı kapatın. Gerekirse biraz limon suyu ve biraz bal sıkın.

Çayı süzün ve için. Tadına dayanabiliyorsanız, devam edin ve haşlanmış sarımsakları çiğneyin.