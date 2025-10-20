Şaşıracaksınız ama iç çekmenin faydasına bakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündelik yaşamda stres, üzüntü ya da rahatlama anlarında sıkça yaptığımız "iç çekme" hareketi, bilimsel olarak düşündüğünüzden çok daha önemli bir işleve sahip.

ABD merkezli bir araştırma ekibi, derin nefes almanın akciğerlerin çökmesini engelleyen ve alveol adı verilen hava keseciklerini koruyan doğal bir mekanizma olduğunu ortaya koydu.

Bulgular, insan vücudunun bu refleksi bilinçsizce ancak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğini gösteriyor.

ARAŞTIRILDI

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, fareler üzerinde yapılan deneylerde iç çekmenin akciğerlerdeki yüzey gerilimini azaltan bir maddeyi yeniden aktif hale getirdiği gözlemlendi.

Bu madde, her nefes alışta hava keseciklerinin çökmesini engelleyerek oksijen alışverişini sürdürülebilir kılıyor.

İŞTE FAYDASI

Araştırmacılara göre bu refleksin temel amacı, akciğer yüzeyinin kurumasını ve yapışmasını önlemek.

İnsanlar günde ortalama 12 kez farkında olmadan iç çekiyor.

Bu sayı azaldığında, özellikle uzun süreli hareketsizlik veya solunum rahatsızlıkları durumunda, akciğer fonksiyonlarının zayıflayabileceği belirtiliyor.