Seboreik dermatit nedir? Seboreik dermatit belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Kepek, her yaştan ve her cinsten insanın şikayet edebileceği bir durumdur. Havasız saç derisinde oluşan aşırı kepeklenme seboreik dermatit nedir, belirtileri nelerdir, kepek tedavisi nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisinden kendimizi korumak için kullandığımız cerrahi maskeler, uzun süre kullanım sonucunda cildimize bazı hasarlar vermektedir.

Çoğu zaman yaşam kalitesini etkileyebilecek kadar çok kaşıntıya neden olan seboreik dermatit, cildin havasız kalmasıyla oluşan bir deri problemi olarak pandemi sürecinde artmıştır.

Peki seboreik dermatit nedir, nasıl anlaşılır? İşte merak edilen detaylar..

SEBOREİK DERMATİT NEDİR?

Normal bir kepeklenmenin aksine seboreik dermatit, saçta oluşan kepeklenmenin saçta kabuklanma derecesinde ileri bir seviyede olması bir ve bunun yanı sıra deride kızarıklık oluşması ve kaşıntı durumu olarak ifade edilir.

Göz kapaklarından, genital alana kadar pek çok farklı bölgede kendine yer bulabilen bu hastalık; özellikle yağlı bölgeleri sever. Yaygın bir deri hastalığı olan Seboreik Dermatit, kırmızı ve kaşıntılı bir şekilde kendini belli eder.

Uzun süre maske kullanımı sonucunda yüz derimiz tahriş olmaktadır.

Bu yüzden hem maske materyaline karşı alerjik reaksiyonlar nedeniyle egzama ve kızarıklıklar oluşabilmekte hem de maskenin tekrarlayan sürtünme ve travmasına bağlı yüz derimizde bulunan çok sayıdaki yağ, kıl üniteleri tıkanmaktadır.

Bunun sonucunda da deride akne, enfeksiyon, rosacea, seboreik dermatit, kontak dermatit denilen cilt rahatsızlıkları oluşabilir.

SEBOREİK DERMATİT NEDENLERİ

Sebebi tam olarak bilinmese de, temelinde birçok farklı faktör, seboreik dermatit problemini tetikleyebilir.

Hassas kafa derisi

Havanın nem oranındaki değişiklikler

Travma (şiddetli kaşıntı)

Düzensiz beslenme alışkanlıkları

Bazı ilaçların yan etkisi

Biotin eksikliği

Duygusal ve bedensel stres, kepek oluşumunu ve seboreik dermatiti tetikler.

SEBOREİK DERMATİT TEDAVİSİ

Seboreik dermatit rahatsızlığının şiddetine göre, öncelikli olarak bir doktora gözükmekte fayda vardır.

Piyasada bulunan bazı şampuan markaları alerjen etkilere sahip olabileceklerinden ötürü, ciltte bu tarz hastalıklara sebebiyet verebilir bu yüzden öncelikli olarak kullandığımız şampuanın içeriğini araştırmalı ve eğer alerji testlerinden geçip geçmediğini kontrol etmeliyiz.

Doğal içerikli şampuanları tercih etmek, genel olarak alerjik reaksiyonları önleyecek faktörlerdendir.

Şampuan seçimlerinde sebum oranını düzene sokan markaları tercih etmek, kepeklenme gibi çeşitli saç sorunlarını önlemek ve önlem almak için dikkat edilmesi gereken noktalardandır.