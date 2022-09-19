Sağlıklı ve dengeli bir diyetin özellikle uzun vadede sedef hastalığına karşı işe yaradığı bilinmektedir. İşte sedef hastalığını kontrol etmeye yardımcı olabilecek diyet ipuçları...

Sedef hastalığı kronik bir cilt hastalığıdır, etkilenen bölgelerde cilt yüzeyinde hızla biriken ve kalınlaşan pullu bir oluşum ortaya çıkar. Sıklıkla kaşıntı yapar. Sedef hastalığı için özel bir diyet bulunmamakla birlikte birçok insan, normal diyetlerinde birkaç basit ayarlama yaptıklarında rahatlama yaşadığını bildirmektedir.

Sedef hastalığının belirtileri dengesiz beslenme ile de şiddetlenir. Beslenme, vücudun bağışıklık ve iltihaplanma tepkilerinin dengelenmesini sağladığı için sedef hastalığının yönetiminde önemlidir.

Yanlış bir diyet, hastalığın önemli ölçüde kötüleşmesine neden olabilirken, dengeli bir diyet aşırı kilo ve obezitenin önlenmesini sağlar. Böylece kalp ve damar hastalıkları, kronik iltihaplı hastalıklar, depresyon ve metabolik sendrom gibi sedef hastalığı ile ilgili diğer hastalıkların gelişme riskini azaltır.

Vücut ağırlığını azaltmak ve sağlıklı bir diyet sürdürmek vücut iltihabını azaltır.

Sedef hastalığına karşı 5 beslenme yöntemi

Sedef hastalığıyla mücadele etmek ve belirtileri azaltmak için bir diyet geliştirirken, birbirinden bağımsız olarak uygulanabilen veya birleştirilebilen ve kişinin özel durumuna hangisinin en iyi sonuç verdiğine bağlı olarak dikkate alınması gereken beslenme yöntemleri vardır.

Sedef hastalığını kontrol etmek için sağlıklı bir diyet, temel olarak iltihap önleyici gıdalara ve vitaminler, mineraller ve lif tüketimine dayanır.

İşte sedef hastalığına karşı 5 beslenme yöntemi:

1. Uygun bir diyetle kilo verin

Araştırmalar, aşırı kilolu veya obez kişilerin sedef hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Doğru kiloyu korumak, sedef hastalığı riskini azaltır ve sedef hastalığı zaten varsa, onu kontrol etmeye yardımcı olur.

Verilen kilo miktarı ile sedef hastalığında iyileşme arasında doğrudan bir ilişki vardır. Küçük bir kilo kaybı bile sedef hastalığında iyileşmeye yol açar.

Kilo verme diyeti, bol miktarda meyve ve sebze, kepekli tahıllar ve kümes hayvanları ve balık gibi yağsız etleri içermelidir. Düşük doymuş yağ içeriğine sahip yiyecekler tercih edilmelidir. Rafine şekerler ve aşırı işlenmiş gıdalar azaltılmalı veya diyetten tamamen çıkarılmalıdır.

Kilo vermeyi desteklemek için diyetle birlikte mutlaka düzenli fiziksel egzersizler yapılmalıdır.

Kahvaltı asla atlanmamalıdır. Çünkü kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve kahvaltı yapanların, yapmayanlara göre istatistiksel olarak daha zayıf oldukları bilinmektedir.

2. Kalp sağlığını koruyan yiyecekleri tercih edin

Birçok kalp hastalığı gibi sedef hastalığı da iltihabi bir hastalıktır. İltihaplanmanın azalması kalbe fayda sağladığı gibi sedef hastalığına da fayda sağlar. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından sedef hastalığı olan kişiler üzerinde yürütülen bir araştırmaya göre, sedef hastalığına sahip olanların ateroskleroz geliştirme riskleri tip 2 diyabetlilerle aynıdır.

Kalp dostu bir diyet için şu şekilde beslenin:

- Balık ve yağsız et tüketin,

- Trans yağ içeren gıdaları tüketmeyin,

- Doymuş yağ ve sodyum alımını azaltın,

- Alkol ve aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini bırakın.

3. İltihaplanmayı azaltan bir diyet uygulayın

İltihap önleyici diyet, vücut için çok faydalıdır. Başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığı önler. Sedef hastalığına karşı da faydalıdır.

Vücutta iltihabı tetikleyen gıdalardan kaçının. Bu, genel olarak sağlığınız için mükemmel bir yöntemdir.

Kaçınılması gereken yiyecekler:

- Yağlı kırmızı etler,

- Aşırı işlenmiş gıdalar,

- Rafine şekerler,

- Soya,

- Alkol,

Tercih edilecek yiyecekler:

- Balık,

- Keten tohumu,

- Zeytinyağı,

- Kuruyemişler,

- Renkli sebzeler ve meyveler.

- Lahana,

- Ispanak,

- Brokoli,

- Yaban mersini,

- Mango,

- Kızılcık

4. Glütensiz bir diyet uygulayın

Glüten, buğday ve çavdar, arpa gibi bazı tahıllarda bulunan ve bağırsak duvarlarına yapışarak sindirim sorunlarına neden olabilen bir proteindir.

Glütensiz bir diyet çölyak hastalığının yönetimine yardımcı olur, ancak bazı durumlarda sedef hastalığını da iyileştirebilir. Birçok çalışma, sedef hastalığı ve çölyak hastalığının ortak iltihaplı süreçleri ve genetik yolları izlediğini göstermektedir.

Ancak glütenin diyetten tamamen çıkarılması kesin kriterlere göre ve sadece bir beslenme uzmanı kontrolünde yapılmalıdır.

Glütensiz yiyecekler arasında pirinç, soya, karabuğday ve kinoa gibi gıdalar bulunur.

5. Sedef hastalığı durumunda alınmaması gereken yiyecek ve içecekler

Sedef hastalığına sahipseniz yemeniz gereken yiyeceklerin dışında, sedef hastalığını tetikleyebildikleri için kaçınmanız gereken yiyecek ve içecekler de vardır.

Alkol, işlenmiş gıdalar ve abur cuburlar, kırmızı et, süt ürünleri, domates, patlıcan, biber, narenciye ve glütenli gıdalar sedef hastalığını tetikleyebilir.