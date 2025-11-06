Şehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyondan fazla muayene yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehir hastaneleri, kamu-özel ortaklığı modeliyle sağlık hizmetlerinde verimlilik ve kalite artırımı amacıyla Türkiye’de ilk kez 2017 yılında Yozgat’ta faaliyete geçti.

Daha sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hizmete başlayan hastanelerin sayısı bugün Türkiye genelinde 25’e yükseldi.

Modern ve yüksek sağlık hizmeti sunmak, tüm branşları tek çatı altında toplamak gibi amaçlarla yapılan şehir hastaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasitesi sayesinde koronavirüs ve 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremleri gibi toplumsal olaylarda etkin rol oynadı.

8 YILDA YARIM MİLYAR MUAYENE

Bunun yanı sıra 2017 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen 434 milyon 482 bin 41 muayene ile şehir hastaneleri, Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki 25 şehir hastanesinde toplam 54 milyon 931 bin 60 muayene gerçekleştirildi.

2017-2025 yılları arasında yapılan 379 milyon 559 bin 981 muayene ile birlikte toplam muayene sayısı 434 milyon 481 bin 41 oldu.

2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde 2 milyon 436 bin 632 ameliyat yapılmış olup, 2017-2024 dönemleriyle birlikte toplam ameliyat sayısı 13 milyon 442 bin 198’e ulaşmıştır.