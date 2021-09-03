Şeker hastaları için en iyi 8 meyve

Hepimizin tükettiğimiz şeker miktarını kontrol etmemiz gerekiyor, ancak diyabetli insanların daha da fazla önem göstermeleri gerekiyor. Bu noktada, tüm meyveler diyabetliler için uygun olmayabiliyor.

Bütün meyvelerin mümkünse kabuklu tüketilmesi, yüksek vitamin, mineral, antioksidan ve lif içeriği nedeniyle şiddetle tavsiye edilir. Yeterli miktarda meyve tüketmenin, tip 2 diyabet riskini yüzde 21 ve retinopati (diyabetin bir komplikasyonu) gibi diyabet komplikasyonları riskini azalttığı gösterilmiştir.

Hepimizin diyetimize dahil ettiğimiz şeker miktarını kontrol etmemiz gerekiyor, ancak diyabetli insanlar daha da fazlasını yapmak zorunda. Bu durumlarda, tüketilen gıdanın yanı sıra miktarına da özel dikkat gösterilmesi gerekiyor.

Meyve, az şekerli tatlı bir şeyler yemenin mükemmel bir yoludur, bu yüzden bugün şeker hastalarının yiyebileceği meyvelerden bahsedeceğiz.

Öğün aralarında meyve atıştırmak, seçebileceğimiz en iyi ve en sağlıklı seçeneklerden biridir. Şeker hastalığı durumunda, günün ana öğünlerine daha tok ulaşmak için sabah-öğle arasında veya öğleden sonra ara öğünlerde meyve tüketimi harikadır.

Meyvelerde bulunan bir şeker türü olan fruktoz, işlenmiş gıdalarda bulunan eklenmiş şekerden daha az zararlıdır, bu nedenle, her zaman diyabetiklerin yiyebileceği meyveleri göz önünde bulundurarak, öğünler arasında onları tamamen bırakmak gerekli değildir.

DİYABETLİLER İÇİN ZARARLI MEYVELER

Tüm meyveler şeker hastaları için uygun değildir. Doğal bileşimleri nedeniyle güçlü bir şeker yüküne sahip olanlar, şeker hastaları tarafından tüketilmemelidir. Bazı örnekler üzüm, incir, muz, mango ve papayadır.

Şeker hastaları için meyvelerin listesine geçmeden önce, faydalı olan ve olmayan meyvelerin belirlenmesinde dikkate alınan parametrelerden bahsedelim.

Glisemik İndeks ve Glisemik Yük

Glisemik indeks, 50 gram karbonhidrattan zengin bir gıdayı yedikten sonra kandaki glikoz miktarını ölçen indekstir. 50 gram saf glikoz alımının 100 olduğu düşünüldüğünde, 1 ila 100 arasında bir ölçeğe sahiptir.

70 ila100: Glisemik İndeks yüksektir.

55 ila 70: Glisemik İndeks orta seviyededir.

55'ten az: Glisemik İndeks düşüktür.

Öte yandan, bir gıdanın glikozu ne kadar yükseltebildiğini ölçen glisemik yük de vardır. Glisemik yük 20'den fazla ise diyabetli bir kişinin tüketmesi için çok yüksektir. 19 ile 11 arasında ise yük orta; 10 ile 0 arasında ise düşük kabul edilir. Bir şeker hastası sadece orta ve düşük glisemik yük durumunda bulunan bir meyveyi tüketebilir.

ŞEKER HASTALARI İÇİN EN İYİ MEYVELER

Glisemik yük ve glisemik indeksi akılda tutarak, diyabetik bir kişinin herhangi bir zararlı etkisinden korkmadan hangi meyveleri yiyebileceğini görelim.

Erik

Taze erik, şeker hastalığı olan kişilerin tüketmesi için şiddetle tavsiye edilen bir besin türüdür. Her erik için 20 ila 25 arasında düşük bir glisemik indeks içerir ve kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Şeker hastaları için bu meyvelerin günde iki ila üç parçaya kadar, tercihen doyurucu etkisinden dolayı kahvaltıda tüketilmesi tavsiye edilir.

Ek olarak, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan A, C ve E vitaminleri gibi yüksek miktarda antioksidan sağlar. Ayrıca su, çözünür lif, bağırsak emilimini artıran ve şeker ve yağların emilimini düzenleyen elementler içerir.

Çilek

Bu kırmızı meyvenin glisemik indeksi düşüktür. Her 100 gram porsiyon için 22 ile 25 arasındadır, kontrolsüz kan şekeri olan kişiler için harikadır. Aynı şekilde lif ve suya katkısının yanı sıra antosiyanin gibi antioksidanları, C ve E gibi vitaminleri yüksek oranda içerir. Bu tür yiyeceklerin günlük olarak günde iki ila iki buçuk bardak kadar tüketilmesi tavsiye edilir.

Kiraz

Kirazlar yüksek C vitamini ve beta karoten (provitamin A) ve düşük glisemik indeksiyle şeker hastaları için harika bir alternatiftir. Ayrıca lif ve su alımına katkıda bulunur. Kimyasal bileşiminde diyabetli kişilerde üretilen reaktif oksijen türlerinin azaltılmasına yardımcı olan antosiyaninler ve flavonoid bileşikler gibi biyoaktif bileşikler içerir. Diyabetli kişiler için günde yarım bardak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kivi

Kiviler, 39 ila 42 olan düşük glisemik indeksi ile şeker hastaları için bir başka alternatiftir. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip C vitamini ve E vitamini, lutein, zeaksantin ve fitokimyasallar gibi diğer maddelerin iyi bir kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde, sindirim sistemi yoluyla şeker ve yağların emilimini azaltmaya yardımcı olan iyi bir su ve lif kaynağıdır.

Elma

Elma çok düşük bir karbonhidrat kaynağıdır, bu nedenle glisemik indeksi de düşüktür. Bu da onu kontrolsüz şeker seviyelerine sahip insanlar için yiyecek olarak başka bir seçenek haline getirir. C ve E vitamini gibi önemli antioksidanların yanı sıra çözünür ve çözünmez lif ve su kaynakları içerirler. Elma ayrıca, prosiyanidinlerin öne çıktığı önemli antioksidan bileşikleri içerir.

Şeftali

Şeftaliler iyi miktarda su ve lif kaynağıdır. Glisemik indeksi her 100 gram içni 26'dır. Serbest radikallere karşı önemli bir etkiye sahip olan C vitamininin yanı sıra iyi bir karotenoid ve polifenol kaynağıdır. Kahvaltıda orta boy şeftali yemek doyurucu bir besin kaynağıdır.

Portakal

Portakallar, antioksidan etkiye sahip önemli bir mikro besin olan C vitamini içeriğiyle popülerdir. Glisemik indeksi 35'tir, nispeten düşüktür ve terapötik destek olarak diyabetin önlenmesi veya tedavisi sırasında tüketim için idealdir. Bu meyvenin tamamının taze alınması tavsiye edilir, çünkü suyu neredeyse hiç lif içermez ve bütün portakaldan daha az vitamin ve mineral içerir.

Yaban Mersini

Yaban mersini, içerdiği antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi fenolik bileşikler sayesinde güçlü antioksidan özellikleri olan bir meyve olduğu için büyük faydalar sağlar. Bu meyvenin glisemik indeksi 53 olup, şeker tüketiminin azaltıldığı dönemler için önerilir. Şeker hastalığı olan kişiler için bu taze meyveden günlük bir bardak kadar tüketmesi tavsiye edilir.

KURU MEYVELERE DİKKAT

Kuru üzüm, kayısı ve kuru erik gibi kuru meyveler, daha küçük olmalarına rağmen taze meyve ile aynı miktarda şekere sahip olduklarından az miktarda tüketilmelidir. Buna ek olarak, konserve şeklinde satın alınabilen meyvelerin suyu şeker içeriyorsa veya konserve yapımı işlemi sırasında şeker ekleniyorsa, gıdanın besin etiketine dikkat edilmelidir.

Kuru meyveler yerine kuru yemişleri tercih edebilirsiniz. Ffındık, kaju, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar veya sert kabuklu yemişler diğer meyvelerden daha az karbonhidrat içerir ve kolesterolü iyileştiren ve hastalıkları önleyen iyi yağ kaynaklarıdır. Bununla birlikte, oldukça kalorili oldukları için az miktarda tüketilmelidirler.