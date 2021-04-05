Şeker hastalığında asla tüketilmemesi gereken 5 besin

Şeker hastalığınız varsa kesinlikle kaçınmanız gereken bazı yiyecekler vardır. Diyabetli kişilerin diyetlerine asla dahil etmemeleri gereken 5 besini listeledik.

Dünya çapında oldukça yaygın olan diyabet, kan şekerinin çok yüksek olduğunda ortaya çıkan kronik bir durumdur. Karbonhidratlar, yağlar, işlenmiş gıdalar ve hatta doğal şekerler kan şekeri seviyenizin yükselmesine neden olabilir. Ancak şeker hastalığına sahip olmak, bir kişinin zevk aldığı yiyecekleri yemeyi bırakması gerektiği anlamına gelmez.

Sağlıklı ve dengeli bir diyete izlemek, diyabetli kişilerin hastalığı yönetmelerine ve kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve diğer sağlıkla ilgili komplikasyon riskini azaltmalarına yardımcı olabilir. Kontrol edilmeyen diyabetin birçok ciddi sonucu olabilir. Diyabetli kişiler çoğu yiyeceği yiyebilir, ancak bazılarını daha küçük porsiyonlarda yemeleri gerekebilir.

Kan şekeri seviyenizi ve insülin direncini artıran yiyeceklerden kaçınmak, sağlıklı kalmanıza ve gelecekteki diyabet komplikasyonları riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Diyabetli kişilerin diyetlerine asla dahil etmemeleri gereken yiyeceklere bir göz atalım:

MEYVE SULARI

Meyveler şeker hastaları için iyidir, ancak meyve suları aynı ölçüde kötüdür. Meyve sularında genellikle meyvelerdeki lifler kaybolur ve meyve suları aynı zaanda kan şekeri düzeylerini yükselten fruktoz ile yüklüdür.

Meyve suyu, şekerli içeceklerden daha fazla vitamin ve mineral içerir, ancak meyve sularının çok fazla miktarlarda meyve şekeri içermesi ve bu nedenle kan şekerinizin hızla yükselmesine neden olması onları diyabetliler için sağlıklı yapmaktan uzaklaştırır. Ayrıca, meyve suyu lif içermediği için sizi tok hissettirmez.

RAFİNE UN

Rafine undan yapılmış beyaz ekmek, makarna, unlu mamuller ve atıştırmalıklar gibi yiyecekler şeker hastaları tarafından tüketilmemelidir. Şeker hastalarında sorunlara yol açabilecek yüksek glisemik indeks, yüksek kan şekerine neden olabilir. Kan dolaşımındaki şeker emilimini yavaşlatmak için lif gerekir, ancak rafine un çok az lif içerir.

AROMALI YOĞURTLAR

Aromalı yoğurtların harika bir probiyotik kaynağı olduğunu düşünebiliriz, ancak düşündüğünüz kadar sağlıklı değiller. Günümüzde mevcut olan çoğu yoğurt yapay tatlandırıcı içerir ve şeker yüklüdür.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Patates kızartması gibi yağda kızartılmış yiyecekler karbonhidrat bakımından yüksektir. Bu besinler kan şekeri seviyelerini tetikleyerek sağlığı birden fazla şekilde etkiler. Kızartılmış yiyecekler, şeker hastaları için zor bir kombinasyon olan basit karbonhidrat ve yağ bakımından zengin içeriktedir. Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir ve uzun süre yüksek tutar çünkü yağın sindirimi biraz zaman alır.

PAKETLİ KURABİYELER

Hemen hemen tüm paketli kurabiyeler, basit karbonhidratlarla ve pek sağlıklı olmayan yağlarla doludur. Ve, kim sadece bir tane yiyebilir? Çoğu insan çok fazla yer ve bu da kalori ve karbonhidrat almanın hızlı bir yoludur. Kendinize arada bir lezzetli bir kurabiye ikram etmek harika olsa da, onları günlük olarak tükettiğiniz bir şey olarak görmeyin. Ayrıca, yulaf veya tam buğday unu kullanarak evde daha sağlıklı bir kurabiye yapmayı deneyin. Tam buğday unu ile yapacağınız kurabiyelerdeki lif, tok hissetmenize yardımcı olacaktır.

Unutmayın, şeker hastalığınız olduğunda amaç, sağlıksız yağlardan, sıvı şekerlerden, işlenmiş tahıllardan ve rafine karbonhidrat içeren diğer gıdalardan kaçmaktır.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.