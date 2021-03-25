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    Serotonin sendromu nedir? Serotonin sendromu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

    Vücuda kaldırabileceğinden fazla serotonin yüklenmesiyle meydana gelen bir atak olan serotonin sendromu, genellikle ilaç nedeniyle ortaya çıkar. Peki serotonin sendromu nedir, belirtileri neler?
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 14:36
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    Serotonin sendromu nedir? Serotonin sendromu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

    Serotonin, sinir hücrelerinin ürettiği kimyasal bir maddedir. Sinir hücrelerinin arasında sinyaller halinde iletilir ve bazı sinyallerin gönderilmesine yardımcı olur.

    Serotonin, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerde, merkezi sinir sisteminde ve sindirim sisteminde bulunmaktadır.

    Doğal bir ruh hali dengeleyicisi olarak kabul edilir. Uyumaya, yemeye, sindirmeye, nefes alıp vermeye, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olan bir kimyasaldır.

    Vücutta yeterli miktarda bulunmadığında depresyon öyküsü oluşturması nedeniyle, ilaç yoluyla takviye edilir. Ancak fazla geldiği durumlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

    Serotonin sendromu, vücutta yüksek düzeyde kimyasal serotonin birikmesine neden olan ilaçlar alınmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.

    Peki serotonin sendromu belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte detaylar..

    Serotonin sendromu nedir? Serotonin sendromu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? #1

    SEROTONİN SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Serotonin sendromu semptomları genellikle yeni bir ilacın alınması veya halihazırda alınan bir ilacın dozunun arttırılmasıyla birlikte birkaç saat içinde ortaya çıkar.

    • Tedirgin ruh hali
    • Gergin ruh hali
    • Bilinç bulanıklığı
    • Göz bebeklerinde büyüme
    • Tansiyon düşmesi
    • Tansiyon yükselmesi
    • Mide bulantısı
    • İshal
    • Aşırı terleme
    • Titreme
    • Baş ağrısı
    • Kalp ritminde aşırı artış
    • Vücut ısısında ani değişimler
    • Kaslarda seyirmeler
    • Kas koordinasyonunun kontrolden çıkması
    • Yüksek ateş
    • Nöbet geçirme
    • Düzensiz kalp atışı
    • Bilinç kaybı

    Serotonin sendromu nedir? Serotonin sendromu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? #2

     

    SEROTONİN SENDROMU TEDAVİSİ

    Genel olarak serotonin sendromu için karşılıklı doktor hasta görüşmesi üzerinden, hastanın dinlenmesi ile beraber tedavi yöntemleri ele alınır.

    Yapılacak tedavi konusunda gözlem büyük öneme sahiptir. Bu konuda genel olarak ilaç tedavisi ile beraber uygulama gerçekleşir.

    Özellikle yaşanan nöbetleri minimum seviye çekebilmek adına, uzman doktor kontrolü altında farklı ilaçlar değerlendirilir.

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