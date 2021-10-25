Ses kısılmasına birebir 5 doğal mucize

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ses kısıklığının altında ciddi sebepler yatıyor olabilir. Ses tellerinin deformesi sonucu oluşan ses kısılmalarına 5 tavsiyeyi sıraladık...

Sesinizde çatallaşma ve titremeye neden olan ses kısıklığı, gerek sosyal hayattan iş hayatına kadar birçok alanı etkilemekle kalmaz, sağlığınız için de tehdit oluşturur.

Ses tellerinin tahriş olması, nodüller, aşırı sigara tüketimi gibi birçok farklı sebebe bağlı olarak gelişen kısıklığı doğal yollarla tedavi etme yöntemleri de bulunuyor.

Bu problemi sıklıkla ve uzun süredir yaşıyorsanız öncelikli olarak bir uzmana görünmeniz gerekebilir. Öte yandan alternatif tıp teknikleriyle boğazları yumuşatmak ve ses kısıtlığını gidermek de mümkündür.

İşte evde uygulayabileceğiniz yöntemler...

TUZLU SU GARGARA

Ağrılı ve tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için ılık tuzlu su ile gargara yapmak etkili sonuçlar verebilir.

ELMA SİRKESİ

Antimikrobiyal özelliklere sahip olan elma sirkesi ses kısıklığı için de faydalı bir bitkisel çözüm olabilir. Bunun için; bir çay bardağı suya 1 - 2 çorba kaşığı doğal elma sirkesi ve bir çay kaşığı balı karıştırarak günde 2-3 kez tüketiniz.

BALLI BİTKİ ÇAYI

Tercih edeceğiniz herhangi bir bitki çayına gün içerisinde 2 kere bir tatlı kaşığı bal, 4-5 damla limon damlatarak ekleyerek ses kısıklığına ve kuruluk, tahrişlik gibi diğer ağız ve boğaz rahatsızlıklarını giderebilebilirsiniz.

ZENCEFİL

Boğaz ağrılarına iyi gelen, şişen bademcikleri indiren zencefil ses kısıklığının çok daha kısa sürede düzelmesini mümkün kılıyor.

SARIMSAK

Doğal bir antibiyotik olma özelliği taşıyan sarımsak, hastalıkların çok daha kısa sürede düzelmesine yardımcı oluyor. Yemeklee katabilir, çiğden yutabilirsiniz.