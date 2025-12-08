Sessiz reflü şikayetleri artıyor: Geçmeyen öksürük ve boğaz sorunlarına dikkat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında öksürük, ses kısıklığı ve boğaz kuruluğu çoğu zaman basit bir soğuk algınlığının kalıntısı sanılıyor. Ancak uzmanlara göre bu yıl tablo farklı: Sessiz reflü şikayetlerinde belirgin bir artış var.

Mide yanması ya da ekşime olmadan ilerlediği için gözden kaçan bu durum, haftalarca süren boğaz sorunlarının aslında sindirim kaynaklı olabileceğini gösteriyor. Reflünün klasik belirtilerini vermemesi, tanıyı zorlaştırdığı gibi pek çok kişinin uzun süre yanlış yönlendirilmesine de neden oluyor.

Bu nedenle uzmanlar, kış aylarında artan boğaz şikayetlerinin tek başına enfeksiyon belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

BELİRTİLER BOĞAZ BÖLGESİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Sessiz reflüde mide asidi yemek borusundan yukarı çıkar ancak kişi bunu yanma hissi olarak algılamaz. Tahriş daha çok boğaz bölgesinde yaşandığı için tablo, çoğu zaman solunum yolu rahatsızlıklarıyla karıştırılır.

Uzmanlara göre sessiz reflünün öne çıkan belirtileri şöyle:

• Sürekli boğaz temizleme isteği

• Kuru ve geçmeyen öksürük

• Sabahları ses kısıklığı

• Boğazda doluluk veya takılma hissi

• Gece artan boğaz kuruluğu

• Yutkunmada rahatsızlık

Bu belirtiler haftalarca sürebildiği için çoğu kişi durumu "kış sonrası öksürük" ya da "soğuk algınlığının kalıntısı" olarak yorumluyor. Bu durum da hastalığın sessizce ilerlemesine zemin hazırlıyor.

KIŞIN DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Soğuk hava, kapalı alanlarda geçirilen uzun süreler ve düzensiz yemek saatleri sessiz reflüyü artıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, özellikle yatmadan hemen önce tüketilen sıcak çay, kahve, çikolata ve hamur işlerinin boğaz dokusunu hassaslaştırdığını vurguluyor.

Uzmanlar, kış aylarında artan öksürük ve boğaz kuruluğunun bir bölümünün de aslında üst solunum yolu enfeksiyonu değil, fark edilmeyen reflü etkisi olabileceğini belirtiyor.

ASTIM VE ALERJİYLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Sessiz reflü, özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde kronik öksürük nedeniyle sık sık astım ya da alerjiyle karıştırılıyor. Oysa mide asidinin boğaza ulaşması, solunum yollarında hafif tahrişe yol açarak benzer bir tablo oluşturabiliyor.

Uzmanlar, “Geçmeyen öksürük mutlaka akciğer hastalığı anlamına gelmez. Reflü de aynı şikayetlere yol açabilir." uyarısında bulunuyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Sessiz reflü çoğu zaman günlük alışkanlıklarla tetiklendiği için, tedavinin önemli bir kısmı evde yapılan küçük düzenlemelerle başlıyor. Uzmanlar özellikle akşam saatlerinde yapılan hataların boğazdaki tahrişi artırdığını vurguluyor.

Uzmanlar şikayetleri azaltmak için şu adımları öneriyor:

• Yatmadan 2–3 saat önce yemek yemeyi bırakmak

• Akşam saatlerinde yağlı, çikolatalı ve ağır yiyeceklerden kaçınmak

• Yatak başını hafifçe yükseltmek

• Çok sıcak içecekleri hızlı tüketmemek

• Gün boyunca az ama sık öğün tüketmek

• Kapalı alanlarda uzun süre öne eğilerek çalışmamak

Bu alışkanlıklar, boğazdaki tahrişi azaltarak şikayetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliyor.

TEDAVİ GECİKİRSE SORUN BÜYÜYOR

Tedavi edilmeyen sessiz reflü, zamanla ses tellerinde ödem, kronik boğaz tahrişi, sürekli boğaz temizleme alışkanlığı ve yutkunma güçlüğü gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, uzun süren boğaz şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini, erken tanının hem tedaviyi kolaylaştırdığını hem de yaşam kalitesini belirgin şekilde artırdığını vurguluyor.