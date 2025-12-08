SGK implant tedavisini karşılıyor mu? Ücretsiz implant şartları 2025

SGK, 18 yaşından büyük olan bireylerin implant tedavilerini belli şartları taşımıyorsa karşılamıyor.

Bu noktada, Meclis'in gündeminde yeni bir teklif yer alıyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, tüm vatandaşların ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları implant tedavisi için yerli üretim ve en fazla dört adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

MHP'li Özdemir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tüm vatandaşların implant tedavisi için yerli üretim ve en fazla dört adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların SGK tarafından karşılanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.

Özdemir, paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyada son derece yüksek bir seviyeye çıkan ülkemiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşımıza sunduğu imkanlarla da başarılı bir hizmet veriyor. İmkanlarımızın artması, sosyal politikalarımızın niteliğinin daha da arttırılmasına olanak tanıyor. Bilhassa emekli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha geniş bir kapsamda yararlanabilmeleri için hamdolsun gerekli kaynaklarımız da var. MHP olarak TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi ile başta emeklilerimizin durumunu düşünerek tüm vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları 'İmplant Tedavisi' için yerli üretim ve en fazla dört adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını önerdik."

SGK İMPLANT ŞARTLARI 2025

Kist ve tümörlere bağlı olarak ortaya çıkan kemikte aşırı doku kaybı varsa SGK ücreti karşılayacaktır.

Üst ve alt çenelerde tek taraflı dişsizlik olması durumunda implant tedavisi karşılanır.

Diş eksikliği olması durumunda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacaktır.

Konjinetal diş eksikliği bulunan hastalara ait implant ücretleri de karşılanacaktır.

Dudak, damak yarığı gibi durumlarda her çeneniz için en çok 4 tane implant olacak şekilde SGK ücretleri karşılayacaktır.

Diş ile kemik doku defektlerinin görüldüğü durumlarda hastaların bilinen rutin protetik tedavi yöntemleriyle tedavi edilemeyeceği durumlarda implant tedavisi karşılanacaktır.