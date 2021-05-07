Sıcak havalarda kalp hastaları için ipuçları

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kalp hastaları için yeni riskler oluştuğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aziz Günsel, hastaların bu dönemde dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Hava sıcaklıkları her geçen gün yükselmeye devam ediyor ve sıcakların yükselmesi birçok hasta grubu için yeni riskler oluşturuyor. Sıcak havalardan en çok etkilenen hasta gruplarından biri de kalp hastaları olarak öne çıkıyor.

Hava sıcaklığının artması nedeniyle kalp hastalarının karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aziz Günsel, sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemeye bağlı olarak yaşanan su ve tuz kaybının kalp hızında artışa neden olduğunu vurgulayarak, bu durumun kalbin iş yükünü artırdığını söyledi.

Dr. Günsel; yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damarlarında tıkanıklık veya stent bulunan ya da bypass hikayesi olan hastaların sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Yaz aylarında beslenme ve uygulanacak diyetin özellikle kalp hastaları açısından çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Dr. Günsel, kalp hastalarının yaz aylarında yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar alması gerektiğini söyledi. Günsel, öğünlerin sık ve alınan gıdaların az miktarlarda olmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Günlük aktivitelerin zamanlamasının iyi ayarlanması gerektiğine de dikkat çeken Günsel, gündüz güneş ışınlarının dik olarak yansıdığı saatlerde dışarı çıkılmaması, denize girilmemesi, bu saatlerde aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınılması ve sıcak saatlerde alkol alınmaması gerektiğini söyledi.

Tok karnına denize girmenin kalp hastaları için tehlikeli olabileceğini ifade eden Günsel, efor sarfettirecek aktiviteler için doğru zamanın, sabah erken ve akşamın serin saatleri olduğunu söyledi. Bu saatlerde kalp hastalarının kendilerini aşırı yormayacak şekilde yürüyüş yapması veya yüzmesinin yararlı olacağını söyleyen Günsel, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi gibi şikayetler oluştuğunda en yakın sağlık merkezine başvurarak kontrolden geçilmelidir.” uyarısında da bulundu.

İLAÇ KULLANIMI YAZA UYGUN PLANLANMALI

Düzenli ilaç kullanan kalp hastalarının, yaza uygun olarak doktor denetiminde yeniden düzenlenebileceğini söyleyen Günsel, özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İdrar söktürücü ilaç kullanan kalp yetmezliği veya yüksek tansiyon hastalarında aşırı sıvı kaybına maruziyet, halsizlik, yorgunluk veya ritim bozuklukları görülebileceğini ifade eden Günsel, bu tip ilaç kullanan hastaların doktor takibinde ilaç dozlarının yeniden düzenlenmesini önerdi.