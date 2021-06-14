Şifa değil zehir saçıyor: Kardeş kanı bitkisi nedir, zararları nelerdir?

Kardeş kanı bitkisi adıyla satılan ve sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören bitkinin hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Peki kardeş kanı bitkisi nedir?

Aktarlarda şifa deposu, her derde deva olarak satılan kardeş kanı bitkisi; korku ve ruhsal bozukluklara iyi geldiği, sinirleri yatıştırdığı, sindirim sorunlarını tedavi ettiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

Ancak uzmanlar, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılan bu ürünün çeşitli zararları olduğunu tespit etti. Öte yandan yapılan araştırmalar, Türkiye'de böyle bir bitkinin olmadığını ve bu adla satılan ürünün mercan kayaları olduğunu ortaya çıkardı.

Peki kardeş kanı bitkisinin zararları nelerdir? İşte detaylar...

KARDEŞ KANI BİTKİSİNİN ZARARLARI

Ankara'da ''kardeş kanı bitkisi'' ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu ve burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü belirtti.

Bunun üzerine hastayı önce hepatit şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını ve yakınlarına hastanın toksik bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu aktaran Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."





AĞIR METAL İÇERİYOR



Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulunun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti." diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR

Hastanın aynı zamanda kas yıkımının başladığını, kemiklerinde kadmiyum isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğini kaydeden Doç. Dr. Çığşar, bu bulgular sebebiyle hastanın yoğun bakımda alındığını ve hayati tehlieksi devam eden hastanın şu an entübe edildiğini belirtti.

Yakınlarının, hastanın ürünü sadece bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini söyleyen Doç. Dr. Gülşen Çığşar, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'DE BULUNMUYOR

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda kardeş kanı birkisinin yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları olduğunu, bunun da ciddi bir zehirlenme riski oluşturduğunu belirterek, "İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var." dedi.

Kardeş kanı bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.