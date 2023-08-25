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Şifalı kornişon! Her gün salatalık turşusu yemenin mucize faydaları.. Abone Olun

Şifalı kornişon! Her gün salatalık turşusu yemenin mucize faydaları.. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden turşu, sofralarda sıkça yer bulur. Güçlü bir probiyotik kaynağı olan turşu, birçok sebzeden yapılabilir. En popüler turşu çeşidi olan salatalık, bu kez faydalarıyla gündeme geldi. Düzenli salatalık turşusu yemenin etkileri, duyanları şaşırttı.

ensonhaber.com Yaz mevsiminde kurulan turşular, kışın sofralarda afiyetle tüketilir. Lezzetli sebze ve meyveleri, özel bir tatta yıl boyunca yememizi sağlayan turşulama yöntemi, eski zamanlardan beri tercih edilmektedir. Tuz, limon, sirke karışımıyla fermente bir hale getirilen yiyecekler, ekşi bir lezzete sahiptir. Turşu, sağlık açısından birçok faydalar barındırır. Özellikle probiyotik açısından zengindir. Sofraların yancısı olmasının yanı sıra, olumlu etkileriyle de öne çıkmaktadır. En sevilen turşu çeşitleri arasında ilk sırayı salatalık alır. Kornişon olarak da bilinen salatalık turşusu Türk mutfağı yemeklerinden fast food yemeklere, dünya mutfaklarından aperatif sandviçlere dek hemen her yiyeceğin arasında, yanında ya da birlikte tüketilebilen, sevilen lezzettir. Salatalık turşusunu düzenli tüketenler, sağlık problemlerinden uzak bir yaşam sürer. İşte her gün salatalık turşusu yemenin faydaları! Salatalık turşusunun faydaları Her gün 1-2 adet salatalık turşusu tüketmek şişkinliği önler, yemek sonrası ortaya çıkan rahatsızlığın önüne geçmiş olur. Salatalık turşusu, özellikle gebelik dönemindeki bulantılara iyi gelir. Antioksidan kaynağı olan turşu, bünyeyi serbest radikallere karşı korur, hücre yenilenmesine katkıda bulunur. A ve C vitamini içeren salatalık turşusu, magnezyum ve demir açısından oldukça faydalıdır. Düzenli turşu yemek, depresyondan dahi korumaktadır.

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