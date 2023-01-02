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Şifalı şekerleme: Arap zamkı nedir, faydaları nelerdir?

Şifalı şekerleme: Arap zamkı nedir, faydaları nelerdir?

Akasya gamı ve Arap sakızı olarak da bilinen Arap zamkı, şekerleme gibi görünse de faydalarına bakıldığında ilaçtan farksızdır. Peki Arap zamkı nedir ve nasıl kullanılır? İşte etkileri...