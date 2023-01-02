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- Şifalı şekerleme: Arap zamkı nedir, faydaları nelerdir?
Şifalı şekerleme: Arap zamkı nedir, faydaları nelerdir?
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 16:03
Arap Yarımada'sının şifa kaynağı olan Arap zamkı, firavun dönemlerinden itibaren kullanılmaktadır.
Akasya gamı olarak da bilinen Arap zamkı,akasya ağacının sertleştirilmiş öz suyundan elde edilen bir sakızdır.
Mide iltihabı, sedef hastalığı, boğaz ağrıları ve birçok rahatsızlığa iyi gelen Arap zamkı kozmetik ve boya sektöründe de kullanılmaktadır.
Son dönemlerde sıklıkla pastillerde rastlanılan Arap zamkı, şekerleme, meyve suyu ve çeşitli gıdalarda tercih edilmektedir.
Peki Arap zamkının faydaları nelerdir? Arap zamkı nasıl kullanılır? İşte yanıtı...
Kullanım şekline göre faydası
Kaynatılıp tüketildiğinde öksürüğe,
Balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı kullanıldığında gastrite,
Defne tohumu ile beraber öğütülüp balla macun haline getirildiğinde karın ağrısına,
Ilık suda eritilip, sirkeyle karıştırılarak saçlara uygulandığında kepeğe iyi gelir.
Öte yandan, kan şeker ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi de bulunmaktadır.