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    Şifanın adı: Ihlamurun içine kuşburnu atın! Faydasını duymadık demeyin...

    Kış aylarının şifa içeceği ıhlamuru kuşburnu ile birlikte demlemenin faydalarını duyan, vazgeçemiyor. İşte ıhlamur-kuşburnu karışımının inanılmaz yararları...
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 15:02
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    Şifanın adı: Ihlamurun içine kuşburnu atın! Faydasını duymadık demeyin...

    Havalar soğur soğumaz ıhlamur demlenmeye başlanır. Soğuk algınlığı, halsizlik, nezle ve grip durumlarında ıhlamurun şifasından sıklıkla yararlanılır.

    Burun tıkanıklığına iyi gelen ve boğazları yumuşatan ıhlamur güzel kokusuyla da hoş bir aroma verir.

    Ihlamurun faydasını ve etkisini arttırmak amacıyla birçok farklı bitkilerle demleyebilirsiniz. Ancak şüphesiz ki ıhlamura en çok yakışan ve yararlarını kat kat ortaya çıkartan bir numaralı bitki kuşburnudur.

    İşte ıhlamuru kuşburnuyla birlikte demlemenin sağlığa yararları...

    Şifalı kış çayı

    Kış çaylarının favorisi ıhlamur-kuşburnu hastalıklara karşı koruma sağlar.

    Ihlamur çayının içinde bulunan faydalı mineraller, kuşburnu ile birlikte terletici özellikleri ile solunum yolu problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

    Kuşburnu ise içerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle adeta mikroplarla savaşır.

    Bağışıklık sistemini destekleyici bir karışım olan ıhlamur-kuşburnu günde 1-2 bardak tüketilebilir.

    Şifanın adı: Ihlamurun içine kuşburnu atın! Faydasını duymadık demeyin... #1


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