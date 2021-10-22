Sigara dumanı gözleri de bitiyor

Japonya'da yapılan araştırmada, sigara dumanının gözdeki kornea hücrelerini öldürdüğü tespit edildi.

Sigaranın gözde sarı nokta, glokom ve katarakt gibi hastalıklara yol açtığı, retina, göz sinirleri ve doğrudan göz bebeğine zarar verdiği biliniyordu.

KORNEA HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR

Japonya’daki Gifu Pharmaceutical Üniversitesi’nin yürüttüğü son araştırmaya göre sigara dumanı da, göze büyük zarar veriyor. Bu duman gözün yüzeyini etkiliyor ve korneadaki hücreleri öldürüyor.

GÖZ YAŞI KANALLARINI KURUTUYOR

Sigara ve elektronik sigara dumanı aynı zamanda göz yaşı kanallarını da kurutuyor. Sigara içenlerin, içmeyenlere oranla göz kuruluğu yaşama ihtimali de iki kat daha fazla.

Duman, sigara içmeyenleri de diğer hastalıklarda olduğu gibi etkiliyor ve gözler de hasar kalmasına neden olabiliyor.