Sigara içenler dikkat: Bu hastalık sinsi ilerliyor, doku kaybına neden oluyor

Tütün vücutta geri dönüşü olmayacak şekilde hasar bırakıyor...

Buerger hastalığı, genellikle genç erişkinlerde ortaya çıkan ve sigara kullanımıyla yakın ilişki gösteren bir damar rahatsızlığı olarak tanımlanıyor.

El ve ayaklara giden kan akışı bozuluyor; bunun sonucunda parmaklarda soğukluk, sürekli ağrı, iyileşmeyen yaralar ve ilerlemiş durumlarda doku kaybı gelişiyor.

SİGARAYI BIRAKMAK SÜRECİ ETKİLİYOR

Hastalığın kesin nedeni henüz tam bilinmiyor ancak tütün ürünlerinde bulunan zararlı kimyasalların damarların iç yüzeyini yıprattığı ve iltihabi süreçleri tetiklediği düşünülüyor.

Hastaların neredeyse tamamının sigara öyküsü bulunuyor.

Bu nedenle sigarayı bırakmak, hastalığın ilerlemesini durdurmada en önemli adım olarak öne çıkıyor.

BELİRTİLER

Parmaklarda ve ayaklarda üşüme, soğukluk ve renk değişimi yaşanıyor.

İyileşmeyen yaralar ve dinmeyen ağrı gelişebiliyor.

İleri olgularda parmak uçlarında doku kaybı ve amputasyon gereksinimi ortaya çıkabiliyor.

Bu yakınmalar genelde genç yaş grubunda başlıyor ve sigara bırakılmadığında süreç daha ağır hale geliyor.

DOKU KAYIPLARINI İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN OLMUYOR

Sigarayı bırakmak, hastalığın ilerlemesini durdurmak için tek etkili yöntemlerden biri. Gelişmiş doku kayıplarını geri çevirmek çoğu zaman mümkün olmuyor.

ERKEN TANI ÖNEM TAŞIYOR

Buerger hastalığı, genelde el ve ayaklardaki küçük damarları etkiliyor.

Bu nedenle klasik damar açma yöntemleri çoğu hastada uygulanamıyor. İlerlemiş durumlarda iyileşmeyen yaralar veya kangren gelişirse kısmi amputasyon gerekebiliyor.

Bu yüzden erken tanı ve sigaradan tamamen uzaklaşma, en kritik önleyici adım olarak görülüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sigara tamamen bırakılmalı, pasif içicilikten kaçınılmalı.

Ellere ve ayaklara özen gösterilmeli; küçük yaralar bile gecikmeden doktora gösterilmeli.

Soğuktan korunmaya özen gösterilmeli, dolaşımı kolaylaştıran uygun giysiler tercih edilmeli.

Doktor önerisiyle hafif egzersizler yapılmalı.

Ağrı ve yara bakımında uzman desteği alınmalı.