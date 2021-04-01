Sigarayı bırakma ilacı: Vareniklin nedir?

Sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi

Buna göre, sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanılabilecek.

Bu gelişme akabinde sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan vareniklin nedir? İşte merak edilenler..

VARENİKLİN NEDİR?

Vareniklin, Pfizer firması tarafından üretilen nikotin bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Vareniklin bir nikotinik reseptör parsiyel agonistidir yani nikotin reseptörlerini nikotinin kendisinin yaptığından daha zayıf bir şekilde uyarır. Bu bağlamda, nikotin yamaları ve nikotin sakızı gibi nikotin replasman tedavilerinden, nikotin antagonistlerinden ve Bupropion'dan farklıdır.

Bu etken madde, sigarayı bırakma taahhüdünde bulunan ve diğer nikotin replasman tedavilerini başarısız bir şekilde denemiş olan hastalara reçete edilir.

Vareniklin nikotin içermez, beyindeki nikotine tepki gösteren ve fiziksel istek yaratan reseptörlere müdahale ederek çalışır. Temel amaç, ilacı alan hastalara sigara içmenin zevklerinde bir azalma yaşayarak yardım etmektedir.

VARENİKLİN NE İŞE YARAR?

Nikotini taklit eden vareniklin beyinde sigaranın fiziksel etkilerini hafifletir;

Yoksunluk belirtilerini azaltmaya,

Sigara ihtiyacını gidermeye,

Sigaranın keyif verici etkilerini engellemeye yardımcı olur.

İlacın bilimsel araştırmalarda etkinliği oldukça yüksek bildirilmekle birlikte gerçek yaşamda kullanılırken etkinliği, hasta grupları arasındaki farklılıklar, verilen motivasyonel desteğin ve davranış tedavilerinin farklılığına göre ilacı kullanan kişilerin sigara bırakmış kalma başarıları farklı olabilir.