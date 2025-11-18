Sigarayı bırakmak için faydalı ipuçları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sigaranın sağlığa olan zararları saymakla bitmiyor.

Sigara yüzünden hayatını kaybedenler, her geçen gün hem ülkemiz hem de dünyada büyük bir artış göstermeye başladı.

Birçok insanın ölümüne neden olan sigarayı bırakmak için uygulanan çeşitli yöntemler bulunuyor.

SİGARANIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Sigarayı bırakmak istemeyenler, öncelikle neden olduğu hastalıkları bilmeli.

Sigara akciğer kanserinden kısırlığa kadar birçok rahatsızlığın kişide ortaya çıkmasına neden oluyor.

Diğer hastalıkları sıralamak gerekirse;

1- Sigara içmek, öncelikle akciğer kanseri kronik bronşit, astıma neden olur.



2- Akciğer kanserlerinin yüzde 90'dan fazlasının nedeni sigaradır.



3- Sigara erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur.



4- Sigara erken ve önlenebilir ölümlerin başlıca nedenidir.



5- Sigara dumanından pasif olarak etkilenenlerde de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.



6- Bebek ölümleri.



7- Çocukların çevresel sigara dumanına maruz kalması.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI

Kendinizi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sigara bırakmaya hazırlayın ve sigarayı nasıl ve ne zaman bırakacağınızı planlayın.

Sigara bırakma planınızı kesinleştirmek için bir-iki hafta içerisinde sizin için önemli olan bir günü sigara bırakma tarihi olarak kesinleştirin ve belirlediğiniz bu tarihi arkadaşlarınıza, dostlarınıza söyleyin.

Bırakmak için bir tarih belirleyin ve o gün geldiğinde bırakın. Bu kararınızı ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşın. Çevrenizde olabildiğince çok kişiye sigarayı bırakacağınızı duyurun.

Gün içerisinde arkadaş ortamları veya stres altında kalma gibi sigara içme isteği doğurabilecek durumlarla nasıl başa çıkacağınızı önceden düşünün.

Sigara bırakma günü geldiğinde eviniz ve iş yerinizde bütün sigaralarınızı, çakmaklarınızı, kül tablalarını ve size sigarayı hatırlatacak her şeyi atın.

Asla ve hiçbir nedenle sigara satın almayın.

Özellikle ilk günler sigara içilen ya da içme isteği uyandıran ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun.

Size sigarayı hatırlatacak alışkanlıklarınızdan vazgeçiniz.

Televizyon karşısındaki yerinizi değiştiriniz.

Yemekten sonra kahve içiyorsanız bırakın ya da başka bir şey için.

Arabanızı iyice temizleyiniz.

Kül tablalarını kolonya ile ıslatılmış pamuk vs. ile doldurun.

Arabanıza sigara kokusunu unutturacak güzel bir koku yerleştirin.