Sık idrara çıkmanın en yaygın 7 nedeni

Pollakiüri veya aşırı aktif mesane olarak adlandırılan sık idrara çıkma dürtüsü, birçok farklı hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor. İşte sık idrara çıkmanın en yaygın nedenleri.

Pollakiüri veya aşırı aktif mesane terimi, çok sık (günde 7 defadan fazla), bazen saatte birkaç defa idrara çıkma ihtiyacı anlamına gelir. Mesanenin altında yer alan pelvik kas çok sık ve zamansız kasılır ve bu da mesane dolu olmadığında bile idrar yapma isteğine neden olur.

Gün boyunca atılan idrar miktarı artmaz, idrara çıkma hacmi daha küçük hale gelir. Aynı zamanda idrara çıkmaya zorlama ihtiyacının yanında sızıntıların veya yanmanın varlığı gibi diğer idrara çıkma bozuklukları belirtileri de mevcut olabilir.

Üretrit, sistit veya prostatit gibi çeşitli hastalıklar pollakiüriye yol açabilir. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri de dahil olmak üzere prostat hastalıkları da buna neden olabilir. İdrar yapma kası olan detrusor kasının aşırı çalışmasına neden olan hastalıklar da yaygın nedenlerdir. Psikolojik kökenler de mümkündür.

GECE VEYA GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKABİLİR

Aşırı aktif mersane gün içinde ortaya çıkabilir. Hastanın idrarını yapmak için tuvalete gitme sıklığı ile değerlendirilir. Bu izlenim genellikle idrar yolunun tahrişinden kaynaklanır. Tahrişin birçok nedeni vardır. Sistit adı verilen mesane iltihabı (idrar yolu enfeksiyonu), prostatit, prostat iltihabı ve erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi buna neden olabilir.

Noktüri ise esas olarak geceyi etkiler ve idrar yapmak için gerekli olan sayı ile ölçülür. İyi huylu prostat büyümesi genellikle buna neden olur.

SIK İDRARA ÇIKMANIN 7 NEDENİ

Birkaç risk faktörü, aşırı aktif mesane sendromu ile ilişkilidir. Aşırı aktif mesane hem kadınları hem de erkekleri etkiler, ancak erkekler genellikle daha az etkilenir.

En yaygın nedenler şunlardır:

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

İki ana mikrop söz konusudur. Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae, ancak başka mikroplar da mümkündür.

Diyabet

İlerlemiş diyabet ve özellikle diyabetik nöropati ile birlikte, detrusor kasının nörolojik kontrolünün bozulması nedeniyle aşırı aktif mesane ortaya çıkabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yaparken yanma veya hatta idrarda kan ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonu da aşırı aktif mesaneye neden olabilir. Tanı, bir uzman yardımıyla yapılmalıdır.

Siyatik Sinirin Sıkışması

Pelvik rahatsızlık ve aşırı duyarlılık gibi idrar rahatsızlıklarına neden olabilir.

Menopoz

Aşırı aktif mesane özellikle mesane duvarında bulunan düz bir kas olan detrusor kasının nörolojik kontrolü sorunu nedeniyle ortaya çıkabilir. Menopoz döneminden sonra bu kasın kontrolü azalabilir. Ayrıca anormal mikro kasılmalar söz konusu olduğunda, daha az miktarda idrarı daha sık idrara çıkma dürtüsü olur.

Vajinal Mantar

Başta Candida Albicans olmak üzere vajinal mantarlar da sık idrara çıkma dürtüsüne neden olur. Bu tek belirti değildir, genellikle kötü koku ve olağandışı akıntı birlikte görülür.

Prostat Sorunları

Erkeklerde sık idrara çıkma dürtüsü farklı prostat bozukluklarından kaynaklanabilir. Bir adenom, kanser veya prostat enfeksiyonu buna neden olabilir. Teşhisi koymak için tıbbi konsültasyon ve ek muayeneler gereklidir.