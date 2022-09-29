Sık sık şişmiş ellerle uyanıyorsanız, bu 7 hastalıktan birinin işareti olabilir!

Genellikle su tutulması olarak görülen ve çok fazla önemsenmeyen ellerde şişme durumu birçok farklı hastalığın habercisi olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 7 durum...

Bazı günler balon gibi şişmiş ellerle mi uyanıyorsunuz? Genellikle basit su tutulması olarak görülen bu durum, hafife alınmaması gereken hastalıkların bir belirtisi de olabiliyor. Peki, eller neden şişer? Çareler nelerdir?

Şişmiş ellerle uyanmak, yaşı ne olursa olsun herkesin başına gelebilir. Örneğin, çok sıcaksa bu durum olabilir. En yaygın neden, ödem veya bir başka adıyla su tutulumudur.

Bununla birlikte, parmakların ve ellerin şişmesi, çoğunlukla farklı bir yapıya sahip olabilecek nedenlerden kaynaklanan bir belirti kabul edilir. Bu belirti, her yaşta ve her iki cinsiyette de ortaya çıkabilir. Ellerin ve parmakların şişmesi, hacimde genel bir artışla kendini gösterir ve daha ileri vakalarda elin hareket etmesini olumsuz etkileyebilir. Peki, bu neden olur?

Ellerde şişliğin en yaygın 7 nedeni

Çoğu durumda, ellerin ve parmakların şişmesi, mikrosirkülasyon ve lenfatik dolaşım bozukluklarından kaynaklanır ve bu da çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. İltihaplanma varken ellerin ve parmakların şişmesi bir hastalık belirtisidir.

İşte ellerde şişliğin en yaygın 7 nedeni.

1. Diyette çok fazla tuz olması

Şişmenin en yaygın nedeni, çoğu zaman yeme tarzındaki fazla tuz nedeniyle su tutulmasıdır. Bu durumlarda şişlik özellikle sabahın erken saatlerinde, özellikle bir gece önce çok fazla tuzlu veya mayalı gıda, salam gibi işlenmiş et ve tuzlu peynir tüketilmişse, uyandıktan sonra meydana gelir.

2. Böbrek sorunları

Böbrekler gerektiği gibi çalışmıyorsa, kan düzgün süzülmediği için vücutta su tutulması vardır.

3. Romatizmal hastalıklar

Romatizmal eklem iltihabı, psoriatik artrit, fibromiyalji ve artroz ellerde şişliğe neden olabilir. Ellerin küçük eklemlerini etkileyen ve güçlü bir iltihap etkisine sahip olan bu hastalıklar, üst ekstremitelerin şişmesine neden olabilir.

4. Karpal tünel

Koldaki median sinirin sıkışması sonucu oluşan ve iltihaplanarak sadece şişmeye değil uyuşma ve karıncalanmaya, elde his ve güç kaybına da neden olan bir rahatsızlıktır.

5. Travma

Tendon, el, bilek ve parmak eklemlerindeki küçük kemikler, kontraktürler vb. yaralanmalar da ellerde şişliği tetiklşeyebilir. Belirtiler arasında iltihaplı sıvıların dokulara girmesinden kaynaklanan şişmeye sahip olabilen pek çok doku vardır. Ödemin yanı sıra rahatsızlık, eli hareket ettirirken ağrıdır.

6. Periferik dolaşım bozuklukları

Bu durumlarda ellerde şişme sorunu görülebilir. Özellikle kışın düşük sıcaklıklar nedeniyle eller şişer ve mor bir görüntü alır. Eller ısıtılmak istendiğinde periferik dolaşımda bir bozukluk varsa şişlik ortaya çıkar.

7. Enfeksiyonlar

Bakteri, mantar ve viral kaynaklı enfeksiyonların neden olduğu patereccio (herpetik patereccio), paronişi ve şişme ile sonuçlanan küçük enfeksiyonlara yol açabilen batık tırnaklar ellerde ve parmaklarda şişliğe neden olabilir.

Ellerin şişmesi durumunda ne yapılmalı?

Eldeki şişliği gidermek için şişliği tetikleyen nedene müdahale etmek gerekir. Şişlik kısa sürede kendiliğinden gerileme eğilimindeyse, endişelenmeye gerek yoktur. Öte yandan, şişlik travma veya burkulma kaynaklıysa, soğuk uygulamak uygun olabilir.

Öte yandan, şişlik sıklıkla ortaya çıkıyorsa, özellikle yoğunsa ve kendiliğinden düzelmiyorsa veya ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve cilt lekeleri gibi diğer belirtilere eşlik ediyorsa, mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir.