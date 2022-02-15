Sık sık tuzlu veya tatlı isteklerine neden olan sağlık sorunları

Sık sık tuzlu veya tatlı isteklerine neden olan sağlık sorunları

Belirli yiyecekler için sürekli istek, temel besinlerin eksikliklerini ve aynı zamanda bazı ciddi sağlık bozukluklarını gösterebiliyor. İşte sık sık gelen yeme isteklerinin nedenleri.

Bazı anlarda belirli yiyecekleri arzulamak oldukça yaygındır. Örneğin, PMS'li kadınlar genellikle tatlı yemek ister ve hamile kadınlar arasında belirli yiyecekler için artan istek yaygındır.

Ancak belirli bir gıda grubunu sık sık canınız çekiyorsa, vücudunuz size bir şeyler söylemeye çalışıyor olabilir, bu nedenle bu tür sinyaller görmezden gelinmemeli.

Belirli yiyecekler için sürekli arzu, belirli besinlerin eksikliğini ve aynı zamanda bazı ciddi sağlık bozukluklarını gösterebilir.

Bu yüzden sürekli duyulan yeme istekleri mutlaka kontrol edilmelidir. İşte belirli yiyecekler için sürekli istek duyulmasının gösterebileceği sağlık sorunları.

ÇİKOLATA İSTEĞİ

Çikolata isteği, yemek için en yaygın isteklerden biridir. Ancak canınız çikolatayı çok sık çekiyorsa, bu depresyon veya anksiyete bozukluklarının ilk belirtilerinden biri olabilir.

Araştırmalar, bitter çikolata tüketmenin stres seviyelerini azalttığı ve kas gevşemesine yardımcı olduğu bilinen iki önemli bileşik olan magnezyum ve teobromin içermesi nedeniyle depresyon belirtileri gösteren insanlara gerçekten yardımcı olabileceğini gösteriyor.

İster depresyonda olun, ister sık ​​sık endişeli hissedin, çikolata yemek çözüm değildir. En iyi çözüm bir psikoterapiste gitmektir.

PEYNİR İSTEĞİ

Peynir, ruh halini iyileştirdiği ve rahatlamaya yardımcı olduğu kanıtlanmış bir bileşik olan l-triptofan içerir. Orta derecede peynir yemek, stresten kurtulmanın ve daha iyi hissetmenin iyi bir yoludur.

Ancak canınız sürekli peynir çekiyorsa bu, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili problemlerinizin olduğunun bir işareti olabilir. Araştırmalar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin peynir yemeye daha yatkın olduğunu gösteriyor.

TUZLU İSTEĞİ

Canınız sık sık tuzlu atıştırmalıklar çekiyorsa ve özellikle bu tür istekler yorgunluk, kilo kaybı ve cilt değişiklikleri gibi diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkıyorsa, bu Addison hastalığı veya Bartter sendromunun bir işareti olabilir.

Bu durumda mutlaka doktorunuza başvurun.

BUZ İSTEĞİ

Bazı insanlar özellikle yaz aylarında buz yemeyi sever. Ancak sık sık soğuk algınlığı çekiyorsanız, bu aynı zamanda bir kansızlık belirtisi olabilir. Bazı araştırmalar, demir eksikliği olan kişilerde sık sık buz isteğinin ortaya çıktığını göstermiştir.

Buz isteği aslında bir sağlık sorunudur. Bir kişinin buz veya toprak gibi besin değeri olmayan yiyecekleri arzuladığı ve genellikle düşük demir, kalsiyum ve çinko seviyelerine sahip kişilerde görülen bir durumdur. Buz arzusu çoğunlukla demir eksikliği ile ilişkilidir, bu nedenle kan testi yaptırılması tavsite edilir.

TATLI İSTEĞİ

Yeterince uyuyamayan veya uykusuzluk çeken kişilerde tatlı isteği yaygın olarak görülmektedir ve bu çok sayıda çalışma ile doğrulanmıştır.

Bu nedenle, yeterince uyuyamıyorsanız ve canınızın sık sık tatlı çektiğini fark ettiyseniz, belki de uyku rutininizde bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiştir.

CİPS İSTEĞİ

Beslenme uzmanları, cips ve benzeri fast food yiyecekler için can atmanın vücudunuzun sağlıklı yağlar bakımından yetersiz olduğunu gösterebileceğini söylüyor.

Bu genellikle somon gibi yağlı balıklarda bulunan omega 3 yağ asitlerinin eksikliğinden kaynaklanır. Sık sık sağlıksız yağlı yiyecekler canınız çekiyorsa, bu yiyecekleri avokado, kuru yemişler ve zeytinyağı gibi daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmeyi deneyin.

GENEL YEMEK İSTEKLERİ

İnsanlar genellikle açlık ve susuzluğu karıştırır, bu nedenle herhangi bir yiyecek için bu kadar yoğun bir özlem sadece susadığınız anlamına gelebilir.

Susuzluk vücudu dehidrasyona sokar. Tatlı veya tuzlu bir şeyler atıştırmak istediğinizde, bir bardak su ile iştahınızı gidermeye çalışın. Sonuçlar sizi şaşırtabilir.